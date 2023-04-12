NBA／Anderson回應歸化中國男籃一事 透露今夏可能再去
明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson近期傳出可能歸化中國大陸的消息，今(12)日他在接受訪時表示，目前自己專注於球季的比賽上，會等季後再和家人談談，同時也透露在夏天可能會再去中國一趟。
記者黃建霖/綜合報導
29歲的Anderson在NBA生涯一直都是穩定的輪換球員，本季他效力於灰狼，擁有的體型和組織能力是球隊不可或缺的部分。此前他曾在例行賽最終戰和隊友Rudy Gobert發生衝突，導致後者被禁賽。今天在對上湖人的附加賽，他拿到12分13助攻5籃板4抄截4阻攻的全面數據，可惜關鍵時刻有一次回場違例，球隊以102:108在延長賽輸球。
此前中國媒體爆料Anderson有考慮歸化中國男籃，他擁有中國人血統，而且在2018年也曾回鄉探親，並且取了中文名「李凱爾」。中國籃協正在嘗試幫助他以華僑的身分拿到護照，讓他能夠代表國家出賽。
對此，Anderson今天在受訪時表示，他仍需要跟家人和經紀人進行溝通，「目前我專注於眼前灰狼的比賽。當賽季結束時，我會和家人做進一步討論，再做出決定。」
另外他也談到那次和母親回到中國大陸深圳新木新村的尋根之旅，直言那次的經歷十分特別，透露自己打算今年或明年的夏天再來中國，「那意義非凡，讓我了解到自己紮根在中國非常深，也使我很受觸動。明白在我出生之前，那裡發生的許多往事，真的讓我感到很開心。」