新竹行人地獄！校門前闖紅燈險撞飛男童 民眾暴捶引擎蓋
行人地獄再現！新竹市建功國小前天（10）下午放學時，1輛轎車不顧紅燈疾駛經過校門口，差點撞飛正在奔跑過馬路的男童。在一旁的導護志工見狀，直接將駕駛攔下教訓，還有人用力捶該輛轎車的引擎蓋表示不滿。所幸男童經送醫後僅腿部輕微瘀傷，而肇事駕駛則被警方開罰。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「竹北人有事嗎」社團分享這段驚險影片，畫面中路口亮起紅燈，導護志工吹哨又舉起指揮棒，一名男童往前方奔跑，車號「6583-QL」的黑色汽車緊急煞車，刺耳煞車聲讓現場民眾心跳瞬間停了半拍，幸好1秒後男童回到鏡頭中，平安無事。
導護志工在事發當下立即攔駕駛理論，後來還有1名男子氣得猛捶轎車引擎蓋，並用手比向對方表示不滿。警方隨後獲報到場協助將男童送往醫院，所幸男童僅腿部輕微瘀傷，肇事駕駛向警方坦言，自己開車時恍神未注意號誌變換，看到孩童才緊急煞車。原PO痛批「行經學校附近本來就該減速，導護交管都出來擋車了，黑車還在加速是有事嗎？」
影片曝光後網友拳頭都硬了，紛紛留言「好誇張…這是殺人未遂了吧！跟酒駕有什麼差別」、「離譜」、「小朋友差點就沒了，校園區域不管有沒有號誌指示管制，最高時速都不得超過30，不知道嗎？這駕照怎麼考到的啊，人品很有問題」、「還好有煞住」、「行人地獄真的不是叫假的」。
對此，新竹警方表示已接獲民眾檢舉，汽車駕駛人行經行人穿越道未禮讓行人及闖紅燈，將依「道路交通管理處罰條例」第44條第2項及53條第1項，分別處新台幣3600元、2700元罰鍰。