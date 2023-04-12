博田國際醫院推運動醫學　提供運動員全方位照護

為提昇台灣運動環境，使選手有更安心、更安全的競技環境，博田國際醫院與柏文健康事業攜手，宣告2023年起博田國際醫院將成為高雄陽信女足的醫療服務合作夥伴，為運動員提供專業醫療協助，並由博田董事長阮仲炯與柏文健康事業總經理林洵賢代表簽約。
記者陳美嘉／高雄報導
博田國際醫院座落於高雄凹子底捷運站旁，以打造跨科別的全人醫療為願景，院內有許多國內各領域的指標醫師，其中包含許多醫師致力於「運動醫學」領域進行研究。骨科蕭家傑副院長指出，此次合作，除了醫療協助外，博田也希望能讓更多人了解到「運動醫學」的重要性。運動醫學不只是在運動員受傷時才需要，還可以幫忙運動員提升體能和運動表現，也同時避免因長期運動而產生的慢性傷害。因此，博田國際醫院未來還會持續與其他運動隊伍合作，幫助更多的運動員能有傑出的表現。
博田國際醫院還引進了最新的智能減痛機械手臂ROSA（輔助人工膝關節換），精準醫療、量身訂做，針對每個人需求作客製化的醫療服務，讓運動醫學發揮到更好；此外，高壓氧治療對運動員的運動傷害復原效果極佳，進而讓運動傷害降到最低。
柏文健康事業總經理林洵賢表示，今年入主經營陽信女足便是希望拋磚引玉，帶給台灣運動產業正向影響。藉由與博田國際醫院的合作，能確保選手可以快速的接受檢查、治療、照護及復健等，提供無後顧之憂的環境給予選手與球隊。未來也會持續尋找其他資源，開拓台灣運動產業的新氣象。