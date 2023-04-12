正式代表民進黨戰2024　賴清德提「三大民主行動」拚勝選

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民進黨內總統初選自上月13日起跑，賴清德雖為同額登記競選，仍依循黨內規章，一步步走完提名程序；民進黨今日召開中執會，會中正式公告由賴清德代表投入2024總統大選。賴清德在中執會後舉行記者會，向國人發表參選演說，其在一進場就受到在座的黨公職熱烈歡呼。
賴清德表示，今天他很榮幸能夠獲得民進黨提名，參選2024總統大選，肩負起守護台灣的使命，感謝中執會以及全體黨員同志的信賴與支持。
他說，上個星期總統蔡英文出訪的同時，前總統馬英九也有一趟中國行，呈現對台灣不同的意義和價值，「馬前總統是走回過去一個中國原則框架，蔡總統則是在民主的道路上走向國際迎向未來」，這正是2024年之後的國家未來兩個截然不同的選項。
賴清德說，明年的大選將決定台灣未來的方向，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太的和平與穩定，「我在此承諾，將帶領全體立委候選人，結合社會進步力量，竭盡所能爭取全民的支持，完成2024大選的總目標，包括第一、總統高票當選；第二、國會單獨過半」。
賴清德也說，他要以此穩定的民主力量，實踐「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」三大民主行動，來推動國家希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標。
其中，第一大行動「民主團結」，是要打造民主共同體，團結國家。台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣佈獨立。
他表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」，「我們國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人民決定」。
根據歷次民意調查，絕大多數的民眾反對統一，也不接受「九二共識、一國兩制」，因此根據「事實」和「民意」，台灣社會不存在統獨問題。
賴清德表示，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛衛自由民主現狀，才是正確的道路。未來，他將凝聚人民的力量，建立民主共同體，團結國家，從容因應威權主義的威脅，以及來自國內外的各項挑戰。
賴清德說，顯而易見，2024年大選並非所謂「戰爭與和平」，而是「民主與獨裁」的選擇，敬請台灣人民，再一次運用手中神聖的選票，堅定地選擇民主，團結國家，拒絕走回極權的舊路。
其次，第二大行動「民主治理」，是要建立開放政府，打造韌性、繁榮的台灣。
賴清德說，他始終相信，民主就是「人民作主」，不只要充分保障人民的權利，更要積極提升人民對國家發展的參與度，一起開創一個更進步、更美好的國家。
他承諾，未來將落實民主治理，秉持「人民作主」、「公開透明」的精神，建立開放政府，以提升公民參與公共審議，讓不同領域的利害關係社群有機會共同解決複雜的議題，透過由下而上的民主實踐，發展出屬於台灣的民主韌性。
賴清德也說，將會強化台灣的經濟韌性，以因應氣候變遷、地緣政治變化及後疫情時代的種種挑戰。台灣必須持續改善投資環境、加入區域經濟、進入全球供應鏈，讓企業得以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。
台灣必須發展及應用AIOT等各項新興科技，並且推廣AI產業化，讓科技產業持續壯大，也要推廣産業AI 化，協助中小企業數位轉型和淨零轉型，落實ESG永續經營，來提升國際競爭力，使中小企業穩定成長，勞工的生活有保障，促進社會的繁榮進步。
同時，更要促進區域均衡發展；透過深化中央和地方的合作，建立區域聯合治理平台，務實解決在地問題，來打造更優質的生活環境，並且導入地方創生，鼓勵青年創業、支持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。
最後，第三大行動「民主和平」，是要展現民主活力，攜手理念相近國家，和平保護台灣。
賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家。中國應該深刻體認，一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難。有道是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，在中國沒有放棄武力犯台之前，台灣必須持續增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。
賴清德說，德不孤必有鄰，全球民主陣營已經注意到中國的威脅，也關注印太和平穩定的重要性，台灣應該結合理念相近的民主盟友，一起努力對中國產生有效的威懾，正所謂「備戰才能避戰；能戰才能止戰」，有「實力才能帶來和平」。
賴清德表示，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥。面對中國的文攻武嚇，台灣不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，並將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到「和平共榮」的目標。
此外，賴清德說，放眼全球，印太區域的人口已經超過40億，GDP占世界六成，是世界經濟發展最快速，也是國際地緣戰略最具競爭性的區域。台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展，都至關重要。
他指出，台灣要積極扮演印太發展的關鍵角色，展現民主活力，深化民主夥伴關係，除了區域安全合作外，更要透過民主自由價值、公衛醫療經驗，半導體產業鏈，或是宗教自由、體育交流、青年服務、學術研究等各領域的成就，攜手理念相同國家，形成和平共同體，既維護印太及世界的和平，也促成「和平保護台灣」。
賴清德說，在蔡英文總統的領導下，世界已經看見台灣、肯定台灣，未來他將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界需要台灣，也讓世界擁抱台灣。「台灣是民主世界的MVP，我們一起加油」。