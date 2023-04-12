多數民眾反對九二共識 賴清德：台灣已經獨立、應拒走回極權舊路
民進黨今（12）日召開中執會，會中正式公告由副總統、民進黨主席賴清德代表投入2024總統大選，其則在會後舉行記者會，發表參選談話。賴清德在談及兩岸議題時指出，根據民意與事實，大多數台灣人不接受「九二共識、一國兩制」，事實上台灣已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣佈獨立，也不存在統獨問題，未來他將凝聚人民、從容因應威權威脅，敬請鄉親在「民主與獨裁」的中做出選擇，堅定拒絕走回極權舊路。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨內總統初選自上月13日起跑，賴清德雖為同額登記競選，仍依循黨內規章，一步步走完提名程序；民進黨今日召開中執會，會中正式公告由賴清德代表投入2024總統大選。賴清德在中執會後舉行記者會，向國人發表參選演說，其在一進場就受到在座的黨公職熱烈歡呼。
談話中提到到眾所關注的兩岸問題，賴清德表示，台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣佈獨立。
他表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」，「我們國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途必須由2300萬人民決定」。
賴清德指出，根據歷次民意調查，絕大多數的民眾反對統一，也不接受「九二共識、一國兩制」，因此根據「事實」和「民意」，台灣社會不存在統獨問題。
賴清德表示，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛衛自由民主現狀，才是正確的道路。未來，他將凝聚人民的力量，建立民主共同體，團結國家，從容因應威權主義的威脅，以及來自國內外的各項挑戰。
賴清德說，2024年大選並非所謂「戰爭與和平」，而是「民主與獨裁」的選擇，敬請台灣人民，再一次運用手中神聖的選票，堅定地選擇民主，團結國家，拒絕走回極權的舊路。