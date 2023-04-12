因應後疫情時代挑戰　賴清德允諾強化經濟韌性、促進區域均衡發展

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賴清德說，他始終相信，民主就是「人民作主」，不只要充分保障人民的權利，更要積極提升人民對國家發展的參與度，一起開創一個更進步、更美好的國家。
他承諾，未來將落實民主治理，秉持「人民作主」、「公開透明」的精神，建立開放政府，以提升公民參與公共審議，讓不同領域的利害關係社群有機會共同解決複雜的議題，透過由下而上的民主實踐，發展出屬於台灣的民主韌性。
賴清德也說，他將會強化台灣的經濟韌性，以因應氣候變遷、地緣政治變化及後疫情時代的種種挑戰。台灣必須持續改善投資環境、加入區域經濟、進入全球供應鏈，讓企業得以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。
台灣必須發展及應用AIOT等各項新興科技，並且推廣AI產業化，讓科技產業持續壯大，也要推廣産業AI化，協助中小企業數位轉型和淨零轉型，落實ESG永續經營，來提升國際競爭力，使中小企業穩定成長，勞工的生活有保障，促進社會的繁榮進步。
同時，更要促進區域均衡發展；透過深化中央和地方的合作，建立區域聯合治理平台，務實解決在地問題，來打造更優質的生活環境，並且導入地方創生，鼓勵青年創業、支持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。