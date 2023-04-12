適當時機徵召總統參選人？侯友宜：面對挑戰、隨時可上場

因應後疫情時代挑戰　賴清德允諾強化經濟韌性、促進區域均衡發展

▲民進黨舉行2024總統候選人提名記者會，正式提名副總統、黨主席賴清德參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.12）
▲民進黨舉行2024總統候選人提名記者會，正式提名副總統、黨主席賴清德參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.12）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨今（12）日召開中執會，會中正式公告由副總統、民進黨主席賴清德代表投入2024總統大選，其則在會後舉行記者會，發表參選談話。賴清德指出，未來將落實民主治理，建立開放政府，也要強化台灣的經濟韌性、促進區域均衡發展，以因應氣候變遷、地緣政治變化及後疫情時代的種種挑戰，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。

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▲民進黨正式提名賴清德參選2024年總統大選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.12）
▲民進黨正式提名賴清德參選2024年總統大選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.12）
民進黨內總統初選自上月13日起跑，賴清德雖為同額登記競選，仍依循黨內規章，一步步走完提名程序；民進黨今日召開中執會，會中正式公告由賴清德代表投入2024總統大選。賴清德在中執會後舉行記者會，向國人發表參選演說，其在一進場就受到在座的黨公職熱烈歡呼。

賴清德說，他始終相信，民主就是「人民作主」，不只要充分保障人民的權利，更要積極提升人民對國家發展的參與度，一起開創一個更進步、更美好的國家。

他承諾，未來將落實民主治理，秉持「人民作主」、「公開透明」的精神，建立開放政府，以提升公民參與公共審議，讓不同領域的利害關係社群有機會共同解決複雜的議題，透過由下而上的民主實踐，發展出屬於台灣的民主韌性。

賴清德也說，他將會強化台灣的經濟韌性，以因應氣候變遷、地緣政治變化及後疫情時代的種種挑戰。台灣必須持續改善投資環境、加入區域經濟、進入全球供應鏈，讓企業得以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

台灣必須發展及應用AIOT等各項新興科技，並且推廣AI產業化，讓科技產業持續壯大，也要推廣産業AI化，協助中小企業數位轉型和淨零轉型，落實ESG永續經營，來提升國際競爭力，使中小企業穩定成長，勞工的生活有保障，促進社會的繁榮進步。

同時，更要促進區域均衡發展；透過深化中央和地方的合作，建立區域聯合治理平台，務實解決在地問題，來打造更優質的生活環境，並且導入地方創生，鼓勵青年創業、支持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。

▲民進黨舉行2024總統候選人提名記者會，正式提名副總統、黨主席賴清德參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.12）
▲民進黨舉行2024總統候選人提名記者會，正式提名副總統、黨主席賴清德參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.12）

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