盼兩岸和平、共榮　賴清德：台灣要做好抵抗中國入侵的準備

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賴清德強調，和平無價、戰爭沒有贏家。中國應該深刻體認，一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難。有道是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，在中國沒有放棄武力犯台之前，台灣必須持續增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。
賴清德說，德不孤必有鄰，全球民主陣營已經注意到中國的威脅，也關注印太和平穩定的重要性，台灣應該結合理念相近的民主盟友，一起努力對中國產生有效的威懾，正所謂「備戰才能避戰；能戰才能止戰」，有「實力才能帶來和平」。
賴清德表示，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥。面對中國的文攻武嚇，台灣不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，並將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到「和平共榮」的目標。
此外，賴清德說，印太區域的人口已經超過40億，GDP占世界六成，是世界經濟發展最快速，也是國際地緣戰略最具競爭性的區域。台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展都至關重要。
他指出，台灣要積極扮演印太發展的關鍵角色，展現民主活力，深化民主夥伴關係，除了區域安全合作外，更要透過民主自由價值、公衛醫療經驗，半導體產業鏈，或是宗教自由、體育交流、青年服務、學術研究等各領域的成就，攜手理念相同國家，形成和平共同體，既維護印太及世界的和平，也促成「和平保護台灣」。
賴清德說，在總統蔡英文的領導下，世界已經看見台灣、肯定台灣，未來他將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界需要台灣，也讓世界擁抱台灣。「台灣是民主世界的MVP，我們一起加油」。