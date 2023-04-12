日落天空有驚喜！今年首次「水星東大距」來了 觀賞時間、秘訣曝
今（12）日午後東北季風雖然稍稍增強，但對各地天影響不大，民眾下班或下課時，可嘗試抬頭看看西方的天空，在黃昏過後，今年首次的「水星東大距」就要在夜空中與大家相見了，台北市立天文館表示，本次水星東大距用肉眼即可發現，隨著天色漸暗，水星也會更加清楚，建議挑選西北西方向空曠處比較容易觀賞。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館提及，今日水星抵達本年度第一次東大距的位置，水星與太陽之間的日距角約為19.5度，視星等可達0.0等，由於水星是「內行星」，平時都在太陽附近難以觀察，但當水星來到「大距」的位置，也就是「太陽、水星、地球」三者連線接近直角的頂點位置時，地球上所見的水星離太陽最遠，因此在日出或日落時所見的水星仰角較高，最容易觀看。
台北市立天文館說明，當水星位在太陽以東時稱為「東大距」，見於日落後的西方天空；位在太陽以西時為「西大距」，見於日出前的東方天空。今日水星將會在日落後出現於西北西方，仰角約18度，亮度約0等，以肉眼即可發現它的蹤跡，隨著天色漸暗，水星也會更加清楚，同時它也即將西落，因此需挑選西北西方向空曠處才可見。
此外台北市立天文館補充，若能在天氣穩定的環境下用望遠鏡觀察水星，更可以看到本次水星東大距時，水星形狀呈弦月般的外觀，相位為0.38。此時的水星視直徑只有7.8角秒，建議使用口徑20公分以上的望遠鏡來觀察盤面的形狀較為合適。