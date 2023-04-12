T1／中信特攻例行賽第一前進季後賽　林韋翰獲選三月MVP

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2022年12月底林韋翰因膝傷高掛免戰牌，缺席整整一個月後，終於在2023年2月11日正式重返戰場，不過個人得分從12月場均17.7分降至6分，儘管傷癒復出的表現不如預期，但在隊友協助與自我調整後，三月數據全面大爆發，出賽的5場賽事中，共出現兩次Double-Double和一次大三元的精采表現，令人眼睛為之一亮。
至於單月最佳外援入圍者各有所長，像英熊柯歐斯(Michael Qualls)勇奪場均32.4分、獵鷹阿修羅(Robert Upshaw)抓下場均16.8顆籃板、海神布銳克曼(Jason Brickman)則是繳出場均10.8次助攻，但是特攻洋將艾德共出賽3場，貢獻21分、14籃板、2助攻、1.3抄截、1阻攻，穩定的投籃命中率與全方位表現，球迷和媒體選票分別獲得1,464票與18張五分票，最終擊退其他強力競爭者，獲得單月最佳外援的殊榮。
儘管艾德也因傷缺陣3月後3場賽事，但出賽的3場比賽效率值高達29.3，尤其3月4日於自家主場迎戰太陽，貢獻全隊最高23分，外加20籃板、3助攻雙二十的表現，是特攻3月不敗金身的重要功臣，獲選3月最佳外援當之無愧，也期待艾德季後賽滿血回歸。