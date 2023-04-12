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T1／中信特攻例行賽第一前進季後賽　林韋翰獲選三月MVP

▲中特攻魔術師林韋翰擊敗眾多優質控衛，獲選單月MVP。（圖／T1聯盟提供）
▲中特攻魔術師林韋翰擊敗眾多優質控衛，獲選單月MVP。（圖／T1聯盟提供）

運動中心/綜合報導

台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季已進入尾聲，新北中信特攻提前在3月19日以18勝4敗的戰績前進季後賽，3月份閃電軍團出賽六場拿下全勝佳績，陣中特攻魔術師林韋翰擊敗眾多優質控衛，獲選單月MVP，至於洋將艾德(Edgaras Zelionis)則奪下單月最佳外援殊榮，兩位好手脫穎而出，亦是繼去年12月後再度攜手獲得單月獎項。

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T1聯盟3月MVP入圍名單中以後場球員占多數，包含特攻後場大將林韋翰、英熊隊長蔣淯安、獵鷹大物新人谷毛唯嘉和異軍突起的胡凱翔，數據上林韋翰以場均13.2分、8.2籃板、10.5助攻、2.5抄截力壓群雄，票數部分球迷票選獲得1,712票、媒體票選獲得20張五分票的肯定，再次高分搶下單月MVP獎項。

2022年12月底林韋翰因膝傷高掛免戰牌，缺席整整一個月後，終於在2023年2月11日正式重返戰場，不過個人得分從12月場均17.7分降至6分，儘管傷癒復出的表現不如預期，但在隊友協助與自我調整後，三月數據全面大爆發，出賽的5場賽事中，共出現兩次Double-Double和一次大三元的精采表現，令人眼睛為之一亮。

至於單月最佳外援入圍者各有所長，像英熊柯歐斯(Michael Qualls)勇奪場均32.4分、獵鷹阿修羅(Robert Upshaw)抓下場均16.8顆籃板、海神布銳克曼(Jason Brickman)則是繳出場均10.8次助攻，但是特攻洋將艾德共出賽3場，貢獻21分、14籃板、2助攻、1.3抄截、1阻攻，穩定的投籃命中率與全方位表現，球迷和媒體選票分別獲得1,464票與18張五分票，最終擊退其他強力競爭者，獲得單月最佳外援的殊榮。

儘管艾德也因傷缺陣3月後3場賽事，但出賽的3場比賽效率值高達29.3，尤其3月4日於自家主場迎戰太陽，貢獻全隊最高23分，外加20籃板、3助攻雙二十的表現，是特攻3月不敗金身的重要功臣，獲選3月最佳外援當之無愧，也期待艾德季後賽滿血回歸。

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