酷航飛東京搶不到！「這2國家」低價票免搶：來回2900元
新加坡低成本航空酷航今（12）日開搶冬季優惠機票，其中東京單程未稅2188元，吸引不少民眾手刀搶票！對此，機票達人蓋瑞哥指出，泰國、菲律賓比日本更早開打機票價格優惠戰，不管是從高雄、台北直飛來回最低只要2800元上下，記者實際搜尋票價，菲律賓直飛真有2995元價格，且熱門一點的日期約在4000多到5000元，沒有著急去日本的旅客，可以考慮來趟東南亞之旅。
記者鍾怡婷/綜合報導
擅長分享便宜機票給粉絲的機票達人蓋瑞哥透露，從解封後的昂貴機票，到現在廉航、傳統航空飛日本的價格陸續往下調整，廉航來回已經有機會看到5字頭的票價，但目前促銷空間仍就有限，5千出頭已經很低價，若是有看到可以直接入手，但搶不到優惠票價也別傷心！泰國、菲律賓的國際旅遊比日本更早開放，航空價格戰早在去年11、12月就已經慢慢開打，現在不用特殊優惠，最低機票價格已經出現2800元上下。
包括台灣直飛泰國的虎航、泰越捷、泰獅航空，冷門時段來回票價有機會買到3開頭，熱門時段在4千多至5千；菲律賓相較於泰國則更便宜，免優惠活動的最低票價落在2800元上下，實際測試有2995元的來回票價，不過要注意沒有含行李托運，若是沒有急著要到日本旅遊的旅客，想要直飛加上搶便宜機票的旅客，可以考慮下手泰國、菲律賓。至於歐美線需要轉機的旅客，則可以多嘗試幾個時段，因為需要轉機的航線，有機會查到隱藏版的轉機組合優惠票價。
也提醒想飛日本的旅客，酷航今（12）日10時開始，京單程未稅2188元、札幌2283元、仁川1988元起；台灣虎航復活節找蛋特賣，今日23時59分前，只要同時購買來回全程，就有機會買到隨機出現的優惠機票，虎迷可搶購包括全航線單程未稅1000元、1500元的低價機票，搭乘時間為4月10日到10月28日。