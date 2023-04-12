林依晨斷髮首亮相！澄清產後復出「不是演小三」 讚老公10年慧眼
義大利頂級喀什米爾品牌Loro Piana，攜手品牌大使韓國男神玄彬，打造「亞太限定特別版」膠囊系列，今（12）日於BELLAVITA揭幕台北期間限定店，邀來林依晨、瘦子、施柏宇、林予晞、鳳小岳、温貞荾等藝人站台。晨神產後復出接演《不夠善良的我們》，為戲斷髮20公分、還顛覆「零負評」形象，她特別澄清「不是演小三」。
記者蕭涵云/綜合報導
林依晨現場透露，其實新戲角色不是目前曝光說的小三模樣，「算是個微妙的位置」，更直言是她「首次嘗試銳利、直面人心的角色」。晨神還透露，一開始和賀軍翔對戲，便是很親密的火辣床戲，令她直呼「很有18年前，當時合作《愛情合約》的感覺」。也讓她回想起，當時在課業與事業蠟燭兩頭燒的時光。
難得甩開「零負評」形象的依晨，受訪時被問到，有什麼角色是想嘗試、但一直沒有接到的？透露自己一直想試試看像凱特布蘭琪那樣的男裝角色，但坦言「知道自己長相沒有那麼英氣」，可能在妝髮上需要費盡一番功夫，可以理解為什麼到現在都沒有接到相關機會。
林依晨今天穿著一身Loro Piana的休閒白色裝束，披上黑藍色塊編織的斗篷，令她想起早在自己30歲時，老公便曾送過該品牌一件可雙面穿的外套，一面是皮革、另有防水層設計，讓晨神大讚「到現在都還是可以穿」。透露欣賞Loro Piana面料質感非常好、且顏色溫潤的優點。
晨神還表示，今天亮相的穿著和自己平常打扮很接近，分享自己偏向渡假休閒風、但不會太花俏的風格，與Loro Piana主打的沙地色、湖水綠、天空藍和白色都很能搭襯。依晨更加碼傳授她的穿搭技巧，「無論正式或休閒，最在乎頭上戴的、和腳底下穿的」，會選擇最舒適的款式。
玄彬參與開發設計的Loro Piana「亞太限定特別版」，創作靈感源於大自然環保主題，由玄彬親自挑選「歐洲山毛櫸樹」，作為該系列標誌性的識別，作品涵蓋經典莫卡辛鞋與棒球帽設計，有深邃森林綠、沙地、紅土大地與優雅藍綠色可選。女鞋上會有山毛櫸樹的吊飾，男鞋則是在後跟能找到山毛櫸樹的刺繡設計，目前該系列台灣僅於快閃店內販售。
源自19世紀初義大利阿爾卑斯山區的Loro Piana，百年來家族經營傳承至第六代，成為目前全球最大的羊毛採購商及喀什米爾製造商；2013年為LVMH集團收購。品牌經典的White Solo白底鞋，誕生於帆船運動時、不在甲板上留下鞋痕的概念；如今成為都會休閒行走的舒適鞋款。Loro Piana期間限定店，即日起至4/25，展示最新推出的玄彬特別款，這同時也是品牌首次與名人展開密切合作。