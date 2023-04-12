特企／《遠見》第四屆USR獎贈獎典禮　17所學校接軌地方創共好

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本屆共收到高達120件的參賽方案，《遠見》邀產官學研共26位專家擔任評審，最終選出23個獎項，包括7個首獎、16個楷模獎項，獲獎率僅19.1%。並由遠見天下文化教育基金會、富邦人壽共同響應，舉辦贈獎典禮。
典禮上17所大學代表出席領獎，更邀請考試院院長黃榮村、台灣地方創生基金會董事長陳美伶，針對今年參賽方案進行分析，給予各大學推動USR計畫的方向指引與建議。
遠見．天下文化事業群創辦人高希均開場先恭賀各個大學獲獎，並提議，未來應該增設獎項鼓勵人們對大學捐款，「要辦一個社會獎，奉獻獎，因為我們對大學的要求太多、提供大學的資源卻太少。」要發起捐款運動，鼓勵每個人應該要提倡踴躍捐錢給學校。
台灣地方創生基金會董事長陳美伶，是第三次參加《遠見雜誌》USR大學社會責任獎，在她的觀察中，發現教育部推動USR所提出的政策方向有點「跳Tone」，像第一期計畫主題期待大學能夠解決地方上社會文化產業等問題，第二期計畫期間是2020年至2022年，正好是疫情的三年期間，卻設定為「國際連結」，第三期計畫則是回到深化地方連結跟人才培育。
陳美伶發現，大學做USR並沒有被教育部設定的框架綁死，而是願意朝新路走。她也指出，其實未來不應該再繼續推短中長期計畫，而是要設定30至50年之久的計畫，隨著滾動式修正，這樣才是他們這一輩人能夠帶給下一代最好的責任。
考試院院長黃榮村，過去也曾任教育部長。他觀察到台灣的大學，其實早就有在投入永續之中，有三個階段。第一階段，是在921大地震時期。當時許多大學義務性投入地方、駐點，還參加許多社區總體營造的事務。
第二階段，則是現在進行式，大學走入鄰近的社區、角落。儘管都沒有USR，但這裡頭已經包含了USR的種子。
第三階段，清楚強調USR，各大學也「自己想辦法」跳脫框架，結合國際、國內等，推動永續更有明確方向。儘管大學資源不夠、血汗大學已然是事實，但也因為這樣發展出「打群架」的特色。黃榮村也指出，他還沒看過世界哪個地方像台灣這樣，是可以打群架的。
贈獎典禮結束後，海大許泰文校長、東海張國恩校長、屏科大張金龍校長，與虎尾科大張信良校長，與遠見雜誌社長楊瑪利舉行「永續大學X在地連結」座談，分享大學如何把USR從單點變成線、化為面，讓USR不只是計畫，更可以透過課程、環境、學術等多元面向，讓大學與地方連結，攜手共創永續環境。