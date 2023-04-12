遭批用就安基金拍陳其邁馬屁　許銘春氣哭：我不幹可以吧

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就安基金管理會去年底通過議案，以3000萬動用基金與高雄市政府合辦「25淑女事件」50周年紀念活動，以此案符合「提升勞工福祉」為由通過此案，但事後遭外界詬病補助理由牽強，獨厚高雄市。
楊曜今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢此事，批評「25淑女事件50周年紀念活動」與就安基金補助內容不相符，為何該案會通過？
許銘春說，今年剛好是高雄這25勞動女性沈船事件50周年，去年11月底就安委員中來自高雄職業工會的代表，認為過去女性勞工在經濟轉型當中扮演重要角色，為彰顯女性勞動辛苦才會提案，通過該案也是全體委員討論過的決議。
楊曜質疑，該事件分明是交通事故，應該由交通部補助，「勞動部錢多到去補助、一下子就補助3000萬？」痛批許銘春拿就業安定基金去拍陳其邁馬屁，只要扣上女性勞動者權益保障，就沒人敢提出質疑，這是一件荒謬的事情。
許銘春解釋，在那個年代，女工在工作職場面臨性別不平等的狀況，不能遲到、結婚要離職等，委員想透過活動凸顯女性勞動價值，而相關提案跟金額，也非勞動部個別就能決定，是由就安基金委員提案、通過。
楊曜屢屢打斷許銘春回應並稱，就安基金委員要全部換掉，居然審跟勞動毫無關聯的補助案，還是3000萬大數目，假如是女性職場霸凌事件，還有點道理，但這是一個交通事故，「只有你需要拍陳其邁馬屁。」
許銘春認為該事件屬勞動事件，趕上班通勤過程發生意外就是職災。
因為數度被打斷、被說拍陳其邁馬屁，許銘春怒回，「只是想在可憐的勞動年代，凸顯女性勞動價值，我作為女性勞動部長這樣做不對？因為我來自高雄、事件發生在高雄，就說我拍陳其邁馬屁，我覺得這樣的連結，沒辦法接受，如果硬要扣我拍馬屁，那我沒辦法接受，謝謝。」
許銘春說完隨即下台，楊曜表示要質詢勞保議題，但許銘春拋下「我不幹，可以吧」離場，隨即在幕僚的勸說下回到場內，但情緒仍無法平復，在場內流下眼淚，後續重新上台接受楊曜質詢。