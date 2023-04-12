名家論壇》吳崑玉／若再執迷於虛無的兩岸論述　國民黨便徹底沒救

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根本問題不是民意向背，而是整個國際政治現實，顛覆了「九二共識」時代的環境基礎，使得傳統兩岸論述的詮釋方式，宛如土壤液化的大樓，只靠一條鋼纜吊著不倒，那條鋼索便是對岸也喊「九二共識」這四個字。在1990年代，前蘇聯解體，美中如膠似漆，兩岸也走向和解，「擱置爭議，共創雙贏」是當時國際氛圍的主流。但這個氛圍在老習上台，尤其是第二任之後，開始戰狼外交，美中對抗檯面化，不但要「反獨」，還要「促統」，以任內拿回台灣為己任，整體環境「地動山搖」之後，「定海神針」沉到海底，完全消失無蹤。換句話說，國民黨人老在批蔡政府「挑釁」，但窮兵黷武，年年圍台軍演的是對岸，咱們挑了什麼釁?連飛官貼個台灣黑熊爆打小熊維尼的臂章，國防部長官也說這是「挑釁」?!照這個標準，咱們豈不是得要「暫時停止呼吸」，以免殭屍發現我們?還是直接去當印和闐的奴才，乖乖聽話辦事，這樣才不叫「挑釁」?
這種根本觀念上的認知錯誤，使藍軍，或國民黨人，就像一群死抱著老家柱子和祖宗牌位，即使土石流已沖垮大半間屋子，還是不肯撤離的老人。「九二共識」這個牌位，已經沒有了「一中各表」的空間。對岸只認「一中」，沒有「各表」。就像拎著開山刀站在床邊，逼你拿棉被悶死自己，你卻告訴一家老小不要反抗，不要「挑釁」，期待神跡出現。自殺總比他殺好，是嗎?
講得更白點，老馬的「憲法一中」，更是自嗨神器。憲法增修條文從頭到尾，沒有一句明文說「兩岸同屬一中」，頂多是開頭那句「為因應國家統一前之需要…」，這句話頂多解釋為「終極統一」，但其後所有文字法條，全都立基於「大陸地區與台灣地區」兩個政治實體之上，那來的「憲法一中」?這簡直是「憲法意淫」，如同神棍隨意增添解釋神諭，或看著人家手背白，就一路想著人家身體更白。兩人喝個咖啡準備交往，不等於馬上就要去登記結婚，這流程也太跳了一點。更根本的是，對岸根本不承認中華民國是個「國家」，又怎麼會承認你的「憲法」?憲法學第一課就告訴你，憲法是一個國家或政治實體之內，表達主權「最高、絕對、唯一、不可分」特性的法律文件。對岸既不承認中華民國的主權主體性，又怎會理你的「憲法」?「憲法一中」的荒謬點便在於「憲法」這兩個字不被接受，想用「一中」包裹「憲法」偷渡，對岸又不是傻子，怎麼會接受?
換句話說，「憲法一中」根本只是老馬及其身邊人的飛機杯，結果自是自己找糗。湖南也是中華民國的領土，自己講很爽，湖南省委聽得卻是很抖。然後自然衍生出那個腳踢警車的「反攻大陸」橋段，因為自己嗑自製的搖頭丸嗨過了頭，完全沒搞清楚對岸的立場，還以為自己很聰明很威。真不知道這群人到底活在什麼時代?
現今對岸的對台論述邏輯很清楚，「兩岸問題就是國共內戰的延續」，所以這是「家門不幸」、「兄弟鬩牆」，不容外人介入。由此，中國國民黨也是中國共產黨唯一可以談判的對象，其他政黨誰選上總統都沒用，因為無法延續「國共內戰」這套論述。問題是，如果國民黨那天不小心在選舉中徹底被滅了呢?某次餐會中，我不小心就這麼戳了濤濤不絕一整晚的對岸學者，「那如果把國民黨滅了，這套論述怎麼講下去呢?」結果當然是語塞傻眼，換題目喝酒算了。
二十多年來，我一直對成篇累牘、沒瞑沒日、字斟句酌的討論兩岸之間幾個名詞或那幾個字，極度反感，根本不想參與，只想睡覺。那都是一幫文人的想像，以為僅靠幾個字，就能擺平國際格局、歷史恩怨、領導野心、派系鬥爭…等一切麻煩，把兩岸議題視為上位指導原則的上位指導，這根本就把政治人物對於政治問題的認知給搞亂了，甚至搞顛倒了。國民黨2018大勝，是靠兩岸論述贏的嗎?不是，是靠民進黨內政失敗贏的。2022是靠兩岸立場大勝的嗎?也不是，還是民進黨自己失誤和論文門贏的。相反的，2020是怎麼輸的?不就是因為韓導開始講「九二共識」、習近平「告台灣同胞書」、和香港血腥鎮壓，才造就了「抗中保台」的歷史機遇嗎?國民黨人怎麼就老學不乖?看不懂問題所在?老要在同一面牆上撞到頭破血流一萬次呢?這已經不能稱為「蠢」，只能說他「迂」，讀書讀到頭殼壞去，大概也就是這麼個德性。
許多人近日愛討論宜上宜下，熱郭甩郭，其實那根本是次一級的問題。只要國民黨仍舊套在兩岸問題中走不出來，誰出來選，結果都一樣，因為整個論述脫離現實，自然就會被嗤之以鼻。這才是國民黨揮之不去的最大心魔。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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