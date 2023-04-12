金馬名導萬仁跌倒「頭蓋骨碎裂」 愛妻蘇明明牽手復健不離不棄
經典國片《油麻菜籽》由蘇明明、陳秋燕、柯一正主演，今（12）日舉辦媒體試映會，金馬獎導演萬仁與飾演《油麻菜籽》女主角的妻子蘇明明連袂出席映後。許久未露面的萬仁導演表示，前年因跌倒受傷導致頭蓋骨碎裂：「我當時是泡溫泉摔倒頭蓋骨粉碎，現在裡面是鈦合金，我在醫院沒有待很久，但復健很久。」
記者黃雅琪/台北報導
萬仁導演的妻子蘇明明表示：「我一趕到醫院醫生就叫我趕快簽字（手術同意書），因為要送進去做手術，後來醫生開了4個小時的刀出來，跟我說的第一句話就是說我送醫的時間抓得剛剛好。」蘇明明透露，當時醫生告知至少要復健2年才能康復，目前復健1年半狀況回復良好：「他之前講話沒有氣，都是用氣聲說話，這兩天算是最好的狀況，真的很開心。」
蘇明明坦言，她與萬仁導演兩人是自然而然的走在一起，但她也爆料萬仁導演從不會在路上跟她牽手：「他以前從不牽我的手，直到最近我要帶他去散步，他現在很不穩平衡感不好，才會牽我的手！」蘇明明笑說，自己每看一遍《油麻菜籽》都哭到不行，她透露當初拍攝自己沒有看到劇本，導演只拿短篇小說給她看。
萬仁導演也透露，當時在拍攝時遇到不少印象深刻的事：「那時候拍戲要離海邊800公尺，但其實是要先拜碼頭，但我們沒有，就有軍隊過來關切，所以就有2個阿兵哥每天荷槍實彈在我們外面站衛兵，還有那個房子是自己蓋的，後來2天就倒塌了，覺得怎麼越拍房子越斜。」全新數位修復版《油麻菜籽》5月12日全台上映。