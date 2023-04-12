「首號颱風」胎死腹中！把握明後2日好天氣 週六雨彈炸半個台灣
今（12）日午後東北季風稍稍增強，北台灣較明顯轉為稍有涼意且有零星飄雨的情況，中央氣象局表示，明後兩天（4/13、4/14）風向改變，中部以北氣溫會再逐日回升，週六（4/15）要特別注意東北季風增強和鋒面影響，除了溫度驟降外，南部平地以外的其它地區都有一定的降雨機率，民眾請特別留意。此外，台灣南方的熱帶性低氣壓由於已經接觸到菲律賓陸地，整體結構遭到破壞，預估將會逐漸減弱為低氣壓，幾乎沒有形成颱風的可能，今年首號颱風「珊瑚」要再等等了。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，近期不少民眾關注可能生成的颱風議題，不過該熱帶性低氣壓在今日下午持續減弱，雲系中心也接觸到菲律賓陸地，形成颱風的機率幾乎沒有，預期它會繼續往西移動後往東北方向轉彎，但強度持續減弱、距離台灣也遠，對台灣並無任何影響，南部水情也無法透過它得到緩解。
明日天氣部分，由於風向由東風轉為東南風，北台灣白天高溫略有回升，北部攝氏20至30度、中部攝氏20至29度、南部攝氏22至31度、花東20攝氏至27度，南部近山區或河谷有攝氏32度高溫出現機會，桃竹苗地區則有可能來到攝氏30度；而週五轉為南風，幾乎全台白天高溫都有機會達到攝氏30度。
週六東北季風增強和鋒面雙重影響，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區將有局部短暫陣雨或雷雨，民眾外出記得攜帶雨具；氣溫部分，週六晚上至下週日（4/16）清晨最涼，北台灣將僅設攝氏16至17度，降溫相當明顯，下週一二（4/17、4/18）才再回暖，與近期相似。