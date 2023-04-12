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光復左楠！藍營議員陳玫娟宣布出戰立委初選

▲現任議員陳玫娟今天正式掛上看板，宣布將投入國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委初選。(圖／市議員陳玫娟辦公室提供)
▲現任議員陳玫娟今天正式掛上看板，宣布將投入國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委初選。(圖／市議員陳玫娟辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

國民黨陸續進行各地區黨內立委提名作業，高雄市被視為最有機會光復的高雄左楠區，現任議員陳玫娟今(12)日正式掛上看板，宣布將投入國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委初選。陳玫娟表示，在左楠區服務20年，也有太多地方事務與建設，需要不分黨派在國會推動才能去解決，希望以左楠在地囝仔的身分，繼續為這片土地努力打拚。

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▲國民黨高雄市議員陳玫娟今天在左營哈囉市場掛上第一面競選看板，宣示投入國民黨左楠區立委初選的決心。(圖／市議員陳玫娟辦公室提供)
▲國民黨高雄市議員陳玫娟今天在左營哈囉市場掛上第一面競選看板，宣示投入國民黨左楠區立委初選的決心。(圖／市議員陳玫娟辦公室提供)
陳玫娟身為土生土長的在地左楠人，從93年開始擔任左楠區市議員，至今已20年，長期深耕、了解基層，對選區的感情非常深厚。她說，20年來日日早出晚歸，把每一件民眾的請託都當成大事處理，手機24小時開機，就是為了確保選民在緊急事故時能迅速與她聯繫。而且很多事情，她都親力親為，她說，如果她出面能一次解決，就是最有效率的解決問題，也讓她打下深厚的群眾基礎。

陳玫娟表示，因地方勸進聲音不斷，再加上政治前輩的鼓勵，讓她重新思考一路走來的政治路，她感受到過去左楠區議員在爭取中央建設時，一直有前立委黃昭順積極處理，她努力配合，形成中央、地方良好合作，讓許多重大建設順利推動，因此帶著鄉親的期待與政治前輩及同志的鼓勵，決定投入立委初選，並於今天在左營哈囉市場掛上第一面競選看板，宣示投入國民黨左楠區立委初選的決心。

陳玫娟也指出，儘管過去有20年在高雄市議員的經驗，但很多問題是地方議會、市府不能解決的，需要中央、地方配合才能通盤檢討，例如鐵路地下化、中油宿舍、國防部眷村改造等問題，不是光靠地方政府就能片面解決。而她也一直為中油宏毅、宏榮宿舍的居民發聲，為當地居民爭取就地讓售，但多年仍無回應，地方議員面對國營事業單位只能積極協助，但是多年來問題一直無法解決，無法維護居民的權益與居住正義，讓她深感無力，因此，決定自己多年擔任地方民代的經驗為出發點，為左楠的民眾發聲，解決中央層級的各種問題。

陳玫娟強調，她在左楠這片土地出生成長，一直都以身為左楠人為傲，並深愛這片土地，左楠區需要更適合的人選出來承擔責任，爭取更好的發展，她責無旁貸。 因此她積極爭取黨內提名參選，並與2024所有參選的黨內同志共同打拚，要讓左楠鄉親感受到正向改變及發展。

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