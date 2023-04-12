光復左楠！藍營議員陳玫娟宣布出戰立委初選

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陳玫娟表示，因地方勸進聲音不斷，再加上政治前輩的鼓勵，讓她重新思考一路走來的政治路，她感受到過去左楠區議員在爭取中央建設時，一直有前立委黃昭順積極處理，她努力配合，形成中央、地方良好合作，讓許多重大建設順利推動，因此帶著鄉親的期待與政治前輩及同志的鼓勵，決定投入立委初選，並於今天在左營哈囉市場掛上第一面競選看板，宣示投入國民黨左楠區立委初選的決心。
陳玫娟也指出，儘管過去有20年在高雄市議員的經驗，但很多問題是地方議會、市府不能解決的，需要中央、地方配合才能通盤檢討，例如鐵路地下化、中油宿舍、國防部眷村改造等問題，不是光靠地方政府就能片面解決。而她也一直為中油宏毅、宏榮宿舍的居民發聲，為當地居民爭取就地讓售，但多年仍無回應，地方議員面對國營事業單位只能積極協助，但是多年來問題一直無法解決，無法維護居民的權益與居住正義，讓她深感無力，因此，決定自己多年擔任地方民代的經驗為出發點，為左楠的民眾發聲，解決中央層級的各種問題。
陳玫娟強調，她在左楠這片土地出生成長，一直都以身為左楠人為傲，並深愛這片土地，左楠區需要更適合的人選出來承擔責任，爭取更好的發展，她責無旁貸。 因此她積極爭取黨內提名參選，並與2024所有參選的黨內同志共同打拚，要讓左楠鄉親感受到正向改變及發展。