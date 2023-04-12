名家論壇》錢震宇／蛋肉狂漲升部長

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兩年前就遇到國內蛋源短缺的問題，當時也成立「雞蛋國家隊」，結果問題愈加嚴重，顯示陳吉仲的能力是嚴重不足的！就算農委會改成農業部，員額、預算增加，國內缺蛋的問題就能解決？就問一句話，居高不下的蛋價及因為缺蛋而上漲的相關食品價格，「陳部長有解嗎？」這不是一句「我已經盡力了」就能帶過去。
這次豬價上漲，更是老問題。早在2014年也曾經發生過豬肉價格上漲，當時國民黨執政提出的解方是專案進口豬肉3000噸以平抑價格，綠委就帶著養豬協會抗議；現在換成民進黨執政，一樣提出進口豬肉3000噸，結果養豬協會靜悄悄，陳吉仲只是淡淡一句「不會讓豬肉短缺」，再次彰顯其心態傲慢，不是從根本解決問題。
農委會升格草案過後，陳吉仲在臉書寫下，『農委會施政一直是以「提高農民所得」和「確保糧食安全」為目標，並讓台灣農業永續』。原來「提高農民所得」是放在最前面，以賺錢為本位主義，而非糧食永續，讓農業有更好的發展。農業部升格的理由讓人聯想民進黨只想一昧討好農民，在年底選舉拿到選票而已。
「陳吉仲是個失敗的主委，卻是個成功的政客」。
前主委林聰賢因敗選下台，陳吉仲說「主委走、我就走」，最後他留下來升官當主委；行政院改組，他說蘇貞昌走人，他要回去屏東養豬，結果他還是留下來，當然沒去養豬，現在還想升部長。缺蛋何時改善，陳吉仲一月說二月、二月說四月、四月說五月，現在說明年還會缺蛋，「這樣的人來當農業部長」，農運團體應該要哭吧！
陳吉仲真要這麼重視農業，真把台灣農運當回事，首要工作不是在立法院哽咽，也不是整天講幹話，而是帶頭去拆民進黨前中執委陳啟昱在高雄旗山違法占用農牧地的豪宅。「農地不農用者，除了處土地所有權人、使用人或管理人30萬元以下、6萬元以上罰鍰，並勒令拆除地上物」，陳吉仲敢不敢開罰？不是說要捍衛農民權益嗎？
民以食為天，民眾在意的是糧食跟農漁牧水產品的品質及價格，農委會要做的事情太多，產銷履歷、供需穩定、調節作物、協助外銷等，就是不需要陳吉仲的口水跟作秀。農民打拼辛苦、民眾生活更辛苦，不用一個只會維護民進黨權益的人來當部長，陳吉仲真的回去養豬，對台灣農業的貢獻還大一些。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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