沒錢顧民生！斯里蘭卡75%收入都拿來還外債　25年來最慘

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其中斯里蘭卡是今年外債支付額最高，佔政府收入的75%，其次是寮國的65.6%，多明尼克的57.8%，以及巴基斯坦的46.7%。
「債務正義」執行董事周海蒂（Heidi Chow）表示，「許多國家的債務支付已經達到危機水平，阻礙了政府提供公共服務、應對氣候危機和應對經濟動盪的能力」，指出這些國家迫切需要減免債務，且所有債權人都應該要考慮緩合債務償還問題。
斯里蘭卡在2022年5月發生首次債務違約，而國家為了償還債務，讓經濟和政治都陷入危機，社會也缺乏醫療保健、燃料、電力等基本生存資源。國際特赦組織全球研究及政策顧問安巴斯特（Sanhita Ambast）表示，斯里蘭卡受到嚴重打擊，其債務讓政府沒有資源來應對其他問題，「政府應該投資社會保護和醫療健保，但他們卻花費大量資金來償還外債，且實際上僅床還了利息。」
周海蒂向倫敦和紐約提出建議，應立法強制私人貸方取消債務。根據世界銀行數據，高達46%的債務償還是流入私人貸方，不包含中國。大約30%流向多邊機構，12%是到其他政府，而剩下的12%則是中國公共及私人貸方。
安巴斯特呼籲G20等多邊組織採取更多的協調行動，以確保這些政府能將資金花在基本服務上，而不是用於償還債務，「統計數據顯示，斯里蘭卡的情況可能並不罕見。雖然有人提出擔憂，卻都沒有具體行動。」