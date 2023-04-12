國家漫畫博物館將落腳台中刑務所　史哲：漫博不慢、加速籌備

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展覽上，配合漫博館將跳脫單點的建築形式，是由19棟日式建築結合新建博物館組成，或許可思考成立一座「未完成的博物館」，如同漫畫是經由不斷想像創造而生，漫博也可藉由不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性。此外，有委員提到，期待台中市政府亦能提供創作者協助，並善用位於舊城區的交通便利及周邊的商業發展，讓台中成為「漫畫友善城市」。
至於在推廣及產業串連等議題上，與會委員認為，辦理真正面向觀眾的節慶活動、市集、體驗、駐村漫畫家交流等，都是漫博必要的核心，更是擴展台漫人口的重要工作。而跨界的連結亦是開創台漫市場的重要手段，期待漫博從在地的書店、美術館、文創等合作，到跨界的動畫、電影、戲劇，進一步作為台灣「內容產業的孵化器」，並實踐行政院副院長鄭文燦所言，讓世界看見台灣的「文化新地標」。
文化部指出，目前漫博基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過4300坪，包含19棟歷史建築共885坪、北側新建主場館超過3500坪，預期形塑成為兼具博物館、圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區。除陸續展開諮詢及籌備工作，文化部也與台中市政府密切合作，文化部已快速提出移交及研商議題清單，期待加速撥用、營運移轉等各項工作。
史哲強調，從自己上任後向行政院的第一次業務報告，首要即是報告漫博館；第一個月也親自至各可能選址查看，4月1日拍板台中刑務所後，不到2週時間即展開移交協商準備、諮詢會，並同步辦理公共建設修正計畫提報等工作，目的都是為了加速漫博的籌備，也是實踐「立即啟動、立即策展、立即享受」承諾。文化部也強調，諮詢會將在籌備過程持續召開，邀請各界參與，吸取各項建議。