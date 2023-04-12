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國家漫畫博物館將落腳台中刑務所　史哲：漫博不慢、加速籌備

▲國家漫畫博物館第一次籌設會勘諮詢今（12）日在台中刑務所展開，諮詢會議委員參訪刑務所官舍群。（圖／文化部提供）
▲國家漫畫博物館第一次籌設會勘諮詢今（12）日在台中刑務所展開，諮詢會議委員參訪刑務所官舍群。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

行政院4月1日拍板台中刑務所將作為國家漫畫博物館新場址，文化部今（12）日在台中刑務所現地召開首次次全國諮詢會議，邀請動漫相關協會、漫畫家代表、在地漫畫家與社群代表、產業界、建築與文創相關學者專家等19位諮詢委員，以及台中市代表等與會。史哲承諾，「漫博館，一點都不慢」，將加速展開各項籌備工作，今年底前將推出精彩策展及活動，實踐「在台中遇見台灣漫畫」夢想。

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文化部指出，首場諮詢會聚焦討論典藏政策、展示與教育推廣，以及產業串聯等議題。與會委員分別提出法國安古蘭藉由漫博館及國際漫畫節凝聚城市力量、由小學改建的日本京都漫博館則呈現「親民博物館」的意向等。期許落腳於台中的漫博，在典藏上應完整蒐藏台漫的歷史、台灣人對於漫畫的記憶，以及台灣漫畫家努力的軌跡，甚至各種形式的國際漫畫經典作品等。

展覽上，配合漫博館將跳脫單點的建築形式，是由19棟日式建築結合新建博物館組成，或許可思考成立一座「未完成的博物館」，如同漫畫是經由不斷想像創造而生，漫博也可藉由不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性。此外，有委員提到，期待台中市政府亦能提供創作者協助，並善用位於舊城區的交通便利及周邊的商業發展，讓台中成為「漫畫友善城市」。

至於在推廣及產業串連等議題上，與會委員認為，辦理真正面向觀眾的節慶活動、市集、體驗、駐村漫畫家交流等，都是漫博必要的核心，更是擴展台漫人口的重要工作。而跨界的連結亦是開創台漫市場的重要手段，期待漫博從在地的書店、美術館、文創等合作，到跨界的動畫、電影、戲劇，進一步作為台灣「內容產業的孵化器」，並實踐行政院副院長鄭文燦所言，讓世界看見台灣的「文化新地標」。

文化部指出，目前漫博基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過4300坪，包含19棟歷史建築共885坪、北側新建主場館超過3500坪，預期形塑成為兼具博物館、圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區。除陸續展開諮詢及籌備工作，文化部也與台中市政府密切合作，文化部已快速提出移交及研商議題清單，期待加速撥用、營運移轉等各項工作。

史哲強調，從自己上任後向行政院的第一次業務報告，首要即是報告漫博館；第一個月也親自至各可能選址查看，4月1日拍板台中刑務所後，不到2週時間即展開移交協商準備、諮詢會，並同步辦理公共建設修正計畫提報等工作，目的都是為了加速漫博的籌備，也是實踐「立即啟動、立即策展、立即享受」承諾。文化部也強調，諮詢會將在籌備過程持續召開，邀請各界參與，吸取各項建議。

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