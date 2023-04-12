大馬藝文團體五藝中心訪台　跨國藝術交流

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首度訪台的鄭家榮為大馬知名劇場導演，其一貫以「表演創造者」（performance maker）及研究者定位自己，大學時期即成為五藝中心成員，迄今資歷已逾20年。他擅以文獻紀錄、推論、新生方式處理複雜的歷史議題，作品形式主要為表演，但也廣泛透過展覽、教育、社會介入、寫作等方式發表創作。展演足跡遍及歐亞，包括三度受邀於日本橫濱國際表演藝術年會發表作品。新作A Notional History（暫譯《虛構的歷史》）對馬國政治操弄歷史提出不慍不火卻力道十足的批判，已於歐亞多國公演，廣獲好評。
舞蹈藝術家李人欣為五藝中心最新成員，其創作聚焦於身體與時空的關係、個體與生存環境相互如何影響、公共場域內的儀式及慣性行為等。2019年因演出舞作《死鳥》（Dead Bird）獲馬來西亞金馬侖藝術獎（BOH Cameronian Arts Award）最佳表演者獎。曾於東南亞編舞家論壇、橫濱國際表演藝術年會（YPAM）、印尼舞蹈節等演出或發表作品，2022年發表作品Anggota（馬來文有「成員」及「肢體」多重意涵），廣受注目。
此次兩人應文化部之邀訪台，除了將觀賞台北國際藝術節台灣週（Taiwan Week）多項節目、拜會國內多位藝術家，藉此廣泛認識台灣藝術圈外，經由C-Lab協助安排，也將以「Five Arts Centre作品的集體性」（Different Collectivities in the Work of Five Arts Centre）為題舉辦講座，向台灣觀眾介紹五藝中心近40年來的藝術倡議、文化行動理念，以及兩人的代表作。