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張艾嘉、任達華時隔41年再合作！《燈火闌珊》扮恩愛夫妻

▲張艾嘉（左）、任達華在《燈火闌珊》演繹恩愛夫妻。（圖／甲上娛樂提供）
▲張艾嘉（左）、任達華在《燈火闌珊》演繹恩愛夫妻。（圖／甲上娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

香港暖心電影《燈火闌珊》，由新銳導演曾憲寧執導，金馬影后張艾嘉、香港金像獎影帝任達華、蔡思韵、周漢寧等人共同演出，是一部獻給「霓虹燈匠人」的真摯情書；張艾嘉與任達華繼電影《夜驚魂》後，時隔41年再度合作《燈火闌珊》演出鶼鰈情深的夫妻，在拍攝為張艾嘉染髮戲時，任達華還有些不好意思，兩人演出日常生活全靠即興互動，展現老戲骨的精湛演技。

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▲《燈火闌珊》任達華（上）為張艾嘉染髮。（圖／甲上娛樂提供）
▲《燈火闌珊》任達華（上）為張艾嘉染髮。（圖／甲上娛樂提供）
《燈火闌珊》入圍第59屆金馬獎「最佳視覺效果」並榮獲「最佳女主角」，張艾嘉時隔36年後，3度奪得金馬影后寶座，演技備受肯定。本週末適逢香港金像獎頒獎典禮，張艾嘉將再挑戰影后殊榮。

張艾嘉表示，霓虹燈招牌是對香港城市與眷戀過往人事物的情懷︰「霓虹燈是一份燦爛，就像美香對先生的愛也是，只是等到先生過世後，她才發現自己並不是特別了解先生，最後慢慢發現霓虹燈在先生的內心有著很深的愛，我對這樣的題材感受特別深。」

▲《燈火闌珊》張艾嘉（右）與任達華演夫妻，即興互動超自然。（圖／甲上娛樂提供）
▲《燈火闌珊》張艾嘉（右）與任達華演夫妻，即興互動超自然。（圖／甲上娛樂提供）
任達華小時候在充滿霓虹燈的灣仔長大，對霓虹燈特別有感情︰「當導演說我要飾演一位霓虹燈師傅，我當下立刻覺得我應該要接演這個角色！因為可以給我尋回小時候在灣仔成長的感覺。」任達華還為角色拜師，學習製作霓虹燈長達1星期，過程中手還受傷。

任達華透露，拍攝《燈火闌珊》時正值疫情高峰期，他想在最困難的時期幫助新導演、新演員，所以零酬勞義務演出。對於香港現在已經沒有霓虹燈，他感慨︰「色彩是無法複製的，失去了就是失去了，大家可以透過電影去懷念。」

▲張艾嘉將以《燈火闌珊》再挑戰香港金像獎影后寶座。（圖／甲上娛樂提供）
▲張艾嘉將以《燈火闌珊》再挑戰香港金像獎影后寶座。（圖／甲上娛樂提供）
片中張艾嘉飾演寡婦美香，在任達華飾演過世丈夫阿鑣的遺物中撿到一把鑰匙，發掘了丈夫的霓虹工廠，又碰上少年徒弟Leo，兩人為了完成阿鑣重建一個已被拆除的霓虹招牌遺願，美香嘗試找出招牌背後故事，並學習親手製作霓虹燈，更在重塑燈牌的過程中勾起與丈夫在霓虹燈下浪漫邂逅的回憶，過去種種溫馨的片段，都是他留給她的最後慰藉。《燈火闌珊》4月14日全台上映。

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