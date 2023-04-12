張艾嘉、任達華時隔41年再合作！《燈火闌珊》扮恩愛夫妻

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張艾嘉表示，霓虹燈招牌是對香港城市與眷戀過往人事物的情懷︰「霓虹燈是一份燦爛，就像美香對先生的愛也是，只是等到先生過世後，她才發現自己並不是特別了解先生，最後慢慢發現霓虹燈在先生的內心有著很深的愛，我對這樣的題材感受特別深。」
任達華小時候在充滿霓虹燈的灣仔長大，對霓虹燈特別有感情︰「當導演說我要飾演一位霓虹燈師傅，我當下立刻覺得我應該要接演這個角色！因為可以給我尋回小時候在灣仔成長的感覺。」任達華還為角色拜師，學習製作霓虹燈長達1星期，過程中手還受傷。
任達華透露，拍攝《燈火闌珊》時正值疫情高峰期，他想在最困難的時期幫助新導演、新演員，所以零酬勞義務演出。對於香港現在已經沒有霓虹燈，他感慨︰「色彩是無法複製的，失去了就是失去了，大家可以透過電影去懷念。」
片中張艾嘉飾演寡婦美香，在任達華飾演過世丈夫阿鑣的遺物中撿到一把鑰匙，發掘了丈夫的霓虹工廠，又碰上少年徒弟Leo，兩人為了完成阿鑣重建一個已被拆除的霓虹招牌遺願，美香嘗試找出招牌背後故事，並學習親手製作霓虹燈，更在重塑燈牌的過程中勾起與丈夫在霓虹燈下浪漫邂逅的回憶，過去種種溫馨的片段，都是他留給她的最後慰藉。《燈火闌珊》4月14日全台上映。