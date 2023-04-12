特企／實力媒體斬獲各大國際獎項　獲代理商史上最佳成績

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尤其實力媒體在數位行銷上的專業，不僅獲得客戶和各平台的高度評價，更在去年底的《Campaign》Taiwan Digital Agency of the Year評比中，擊敗來自廣告、媒體、數位行銷等各路好手，獲得最佳數位代理商金獎肯定。同時亦榮獲Talent Development Program金獎、Media Agency銀獎、Agency & Marketer Partnership銀獎，並與中國及香港實力媒體共同奪得大中華區最佳媒體代理商金獎。
三月底剛公佈的《Campaign》Global Agency of the Year入圍名單中，實力媒體更以100%的入圍率進入Best Digital Innovation Agency及Best Customer Engagement Agency決選名單，將與來自歐美各國的強手比肩競爭最終榮耀。
實力媒體也期許為國家社會盡一份力，在專業領域中讓台灣被世界看見。2021年十二月，台灣實力媒體團隊在全球Zenith ROI Excellence Awards中，從來自歐美各國的強力競爭者中突圍而出，奪得最佳公司文化金獎。
2022 年，實力媒體開啟了協助客戶品牌在國際獎項大放異彩的一年，自年初起實力媒體即在亞太區最具代表性的媒體大獎Festival of Media中勇奪雙金雙銀一銅五大獎項，創下台灣媒體代理商參與FOMA盛會的史上最佳成績。包含雀巢、Haleon、雅詩蘭黛、Disney等各服務團隊的精彩案例爭奇鬥豔，全年累計入圍亞太及全球大獎的比例大幅成長近三倍，得獎率亦提高了67%，大大增加台灣品牌團隊在國際上的曝光。
在2022年終的《Campaign 》Agency of the Year中，實力媒體奪得三金二銀五項大獎，創下台灣媒體代理商最佳成績，近日又傳來雙項入圍全球最佳代理商的好消息。實力媒體的各項亮眼表現，使去年獲頒TAAA傑出經營人獎的董事總經理楊靄雲備感光榮，「一切都要感謝實力各團隊和集團夥伴，因為每一位同仁盡心盡力做到最好，才能得到這麼多光榮成績。」楊靄雲由衷地說。每次有作品得到國際獎項肯定，她都會立刻在個人臉書上tag每一位團隊夥伴，充份以行動表示她的感謝。
在一個陽獅（Power of One）的架構下，台灣陽獅集團張明玲執行長鼓勵旗下各品牌，發展出各自精彩的服務特色與企業文化，同時也加強專業協作綜效，針對市場趨勢及客戶需求，提供跨領域整合的全方位服務。
長期用心於提升客戶品牌績效的實力媒體，立即把握此一契機，在以董事總經理楊靄雲為首的經營團隊規劃下，首先響應集團方針設立五大維度的加速團隊Z Power，由資深同仁負責接軌陽獅集團各專業部門，更有效地運用集團各項專業優勢，為客戶及企劃同仁們提供全方位的協助。
「經營公司就像蓋房子，地基要穩固，建築功能及設計不僅要符合市場需求與消費趨勢，更要進一步地打造形象、引領趨勢。」實力媒體董事總經理楊靄雲說，「我們的各項Z Power環環相扣，相輔相成，提供最完整的行銷專業。針對客戶品牌，可以機動性視需求引入各團隊開發不同面相的Z Power，但對實力媒體來說，各項能力都非常重要，相互合作與支持，缺一不可。」
Z Power的五大能力，包含業績增長, 策略剖析, 成效提升, 獲獎榮譽, 及社會回饋，橫跨理性與感性，兼顧外在與內涵，一步一腳印地引導實力同仁和客戶品牌，無縫接軌各項新科技及專業領域，鞏固品牌及團隊的體質健康，同步提升服務內容與價值，帶來由內而外的正向循環，讓實力媒體和客戶品牌都能穩健地持續成長。
人才是行銷傳播行業的根本。台灣實力媒體創辦人李志恆，自1999年起即提倡「以人為本」，重視每位員工的發展，在實力媒體深耕超過二十年的董事總經理楊靄雲更以持續優化上百名員工的競爭力及幸福感為首要目標，真正做到以人為本，由基礎提升競爭優勢。
「無論現在與未來，維持競爭力和成長優勢，都是我一直戰戰兢兢、不斷思考的課題。」楊靄雲說。為此，她在公司重大活動中經常特別拔擢年輕同仁負責主持，並在過程中適時引導，為優秀的新生代開拓視野，讓年輕人有機會發光發熱。
2023的開年暖場活動，即是由四位新生代菁英所主持，不僅年輕直白的風格大受好評，贏得全場熱情回應，新生代菁英們也在和集團主管一起規劃內容的過程中，體驗到不同的視角及思維高度。
「人才是公司最重要的資產，」楊靄雲再三強調，「實力媒體作為一家ROI 媒體代理商，我們最懂得如何把效益極大化。投資人才不單提升公司戰鬥力，也間接為各客戶品牌提升競爭力。因應人才的不同強項，並結合工作及生活，我衷心希望讓同仁們各具特色的多元才能，有機會在工作領域上做最大的發揮。」
同時，實力媒體亦持續投入各項社會公益計劃，尤其長年致力於偏鄉愛與關懷。近兩年攜手台灣癌症臨床研究發展基金會，為缺乏醫療資源的偏鄉孩童宣導癌症防治觀念，期許在公司成長之餘，在傳播行業中扮演更具社會責任感的角色。
實力媒體董事總經理楊靄雲表示：「致力於為客戶提供最優秀的媒體代理和綜合行銷解決方案，是實力媒體一路走來始終如一的堅持。我們的團隊一直在進行大量的研究探索，以確保我們的服務能夠符合客戶的需求和期望。我不僅期許自己能帶領實力團隊，以優質服務水準贏得客戶信任及品牌佳績，同時我們也非常注重對社會的回饋和貢獻，希望能夠成為更具有社會責任感的企業。」
楊靄雲說，「我非常感謝一同於百忙中放下繁重業務，同心投入偏鄉孩童服務的團隊成員。更非常享受大家同心秉持回饋社會精神，一起為下一代的健康把關的任重道遠。我們會持續做得更多， 把愛與關懷的精神持續回饋給這塊美麗的土地。」