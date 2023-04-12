獲客出新招！電支業攜銀行推數位帳戶　存款消費同享最高3%回饋

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台新銀行總經理尚瑞強表示，台新Richart數位銀行目前開戶數有330萬左右，而街口支付則有600萬會員，這次合作，台新遵循金管會金融機構間資料共享機制，透過API系統與街口支付串接，共享客戶基本資料，讓街口支付App化身為可以兼顧「存款」、「支付」和「查詢帳戶交易紀錄」3大金融服務的一站式數位平台，這也是繼台新銀行街口聯名卡後，雙方更進一步的跨界合作，「街利存」帳戶加入了存款領息及跨平台交易紀錄查詢的功能，不僅優化使用體驗，打造友善、便利的金融生態圈，也創造出台新、街口、消費者三贏的局面。
「街利存」帳戶是Richart專為街口支付設計的子帳戶服務，讓用戶可以進行更便利的分帳管理。用戶可直接透過街口APP連結開立「街利存」帳戶，之後系統會自動連結綁定本人的街口電支帳號進行消費扣款。藉由資料共享機制，使用者可直接於街口App查詢到「街利存」帳戶之帳戶資訊，省下跳轉、等待及重新登入銀行App的時間。
街口支付總經理范庭甄說，這次合作將提供街口支付600萬用戶更多元的理財方式，也是與台新Richart數位銀行合作的新篇章，未來將與台新Richart數位銀行持續完善台灣創新金融生態圈，達成普惠金融目的，而街口支付去年虧損已大減逾4成，預期2025年有望達成單月及全年損益兩平目標。
尚瑞強也希望透過與街口支付合詐，進一步增加Richart用戶活躍度，目標將台新Richart數位銀行用戶推升至400萬戶以上。針對「街利存」帳戶的推出，台新也加碼祭出優惠，根據用戶前1個月於街口支付App的消費筆數及金額，次月將針對「街利存」帳戶提供新台幣5萬元內、最高3%的差異式優惠年利率。此外，透過Richart「街利存」帳戶連結街口電支帳戶進行消費扣款，街口支付另會提供相對應的消費加碼街口幣回饋。
對於與銀行的新合作模式，街口支付董事長梅驊則表示，街口首次跟著台新銀推出「會員等級權益制度」，鼓勵消費者除支付以外，也在其他的理財服務上有更多的投入，過去街口用戶只限定在支付這單一事情上，但在大家在談普惠金融，後面還有很多的事情可以做，包括存款、貸款、理財服務等都是有機會可以做的，因此，透過這次合作，希望能夠改變消費者理財行為，把錢存在支付帳戶的同時，也有機會存錢賺利息。
梅驊還說，街口主要想打造像「FinTech hob」的平台，未來不排斥跟所有銀行業者一起合作，街口目前可綁定26家銀行帳戶，但還是會有幾個主力的合作夥伴，像台新銀行就是現在最主力的合作夥伴，只是他也談到，其實與銀行合作也沒那麼容易，像這次合作推出數位帳戶，這光要銀行與電支業者進行資訊交換，這部分就相當不容易，彼此都會擔心客戶流失等問題，當然，客戶數也是重要考量，畢竟在商言商，大家也希望合作能達到互惠互利。