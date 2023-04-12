酷航飛東京2188元！飛日本最省錢「購票秘訣」曝光：先搶這區間
酷航今（12）日開搶冬季優惠機票，其中相當熱門的東京單程未稅2188元搶翻，機票達人蓋瑞哥表示，廉航飛日本的價格已經陸續下調，上一季東京來回廉航落在8千塊出頭，現在已經可以看到5千初的價格，若是搶不到酷航便宜機票，日本線廉航最常促銷為虎航，每週二或五會有優惠資訊。若是擔心自己買貴，達人也建議，目前的時機點來看北海道廉航8千的價格可入手、東京廉航6、7千、大阪約9千左右。
記者鍾怡婷/綜合報導
機票達人蓋瑞哥指出，目前飛日本的廉航票價已經比起上一季下修約2、3千元，搭配航空公司特殊優惠活動，東京來回可以用5字頭的價格入手，接下來促銷空間有限，頂多掉到4千或3千8，不過這個價格區間非常態，釋出票量會更少，建議有刷到5千出頭的價格就可以入手了。也推薦沒搶到酷航優惠的民眾，虎航幾乎平均每週推出一次優惠票價，大概會在星期二或五釋出，可以關注官網或搶票達人粉專。
至於傳統航空來看，華航、國泰飛日本的價格都有下修，已經看到價格戰的小小火花，接下來等其他航空加入後有機會再往下調整，不過若是鎖定跨年、農曆年等熱門時段，機票一到開賣時間就可以先入手，這類特殊時段都是早買早便宜，若是可出國時間比較彈性，以傳統航空按往例來講，可以蹲每一個月一次的促銷優惠。
若是搶不到便宜票價，又擔心買貴當冤大頭？蓋瑞哥以目前機票市場行情建議，飛北海道搭傳統航空1萬6可入手，廉航8千；飛東京傳統航空1萬2可入手，廉航6至7千，酷航可搶5千出頭來回；大阪因為飛的航線少，傳統航空現在1萬4可入手，廉航9千左右，目前連假航空大阪線還沒有出現低於9千很多的票價。
也提醒想飛日本的旅客，酷航今（12）日10時開始，京單程未稅2188元、札幌2283元、仁川1988元起；台灣虎航復活節找蛋特賣，今日23時59分前，只要同時購買來回全程，就有機會買到隨機出現的優惠機票，虎迷可搶購包括全航線單程未稅1000元、1500元的低價機票，搭乘時間為4月10日到10月28日。