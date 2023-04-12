打破不合？侯友宜、朱立倫中常會合體 咬耳朵、握手拍肩互動不斷
國民黨今（12）日召開中常會提名第一階段第一梯次立委，並邀請4名直轄市首長共同為候選人聲援。國民黨主席朱立倫與應邀出席的新北市長侯友宜，不只共同站在隊伍中間，兩人還時不時咬耳朵交流。隨2024總統選舉將近，朱不斷以「總教練」身分自詡，侯則被視為參選呼聲最高人選。見侯、朱兩人今合體互動不斷，似打破早前不合傳聞。
記者翁子竣／台北報導
國民黨今下午召開中常會提名第一梯次區域立委，現場大咖雲集。出席人員除了朱立倫，還包括國民黨副主席夏立言、連勝文；國民黨立法院黨團總召曾銘宗；國民黨秘書長黃健庭等人，還邀請到新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，還有南投縣長許淑華等人，共同到場替候選人加油打氣。
朱立倫致詞完後，侯友宜在文傳會主委洪孟楷介紹下率先進場。見侯友宜走來，朱立倫隨即伸手打招呼，而侯也拍拍朱的手臂，並刻意停下讓現場媒體捕捉兩人握手畫面，全程面帶笑容，交情看似相當良好。在介紹候選人，並逐一上台合照的環節中，侯、朱兩人仍在靠近中間的位置，顯得相當醒目。
不僅如此，全部16名提名候選人唱名完後，朱立倫與侯友宜又再度握手，甚至也咬了耳朵互相交換意見，而朱也又用手拍了侯的肩膀，整個互動過程超過5秒。兩人互動頻頻，看似已打破外界盛傳不合。