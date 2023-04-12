中職／王尉永回一軍不設想角色　認為術後「心理」影響大

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開刀前後的表現，王尉永指出控球沒有差多少，但球速有差，現在實戰機會還不多，還必須慢慢調整，他也表示目前調整球速對他來說並不是當務之急，認為等到狀況拉上來，經過幾場比賽之後，球速多少會提升。
今年賽季剛上一軍，投球角色跟去年季末有些差別，但王尉永表示並不會去多想投球角色的問題，認為登上一軍就是要分擔牛棚投手的局數，並沒有設想自己的角色，只想對球隊做貢獻。
「復建真的很無聊，復健超無聊」王尉永談到復健過程笑說，並詳細說明他的復健行程，「大概每天早上六點多就要到球場，持續了三個月左右，休賽季、過年期間都沒休息在台北練，有防護員帶」。
自己隊中的投手教練羅曼也曾受骨刺傷勢困擾，還曾因此動過兩次手術，王尉永透露他有去請教羅曼，而羅曼跟他說「第一次開要調整的地方有兩個，一個是身體一個是心裡」，王尉永坦言「心理影響最大」，羅曼還說「第二次開刀就沒感覺了，因為第一次開過已經習慣復健的感覺，所以進度會比較快一點」。
身為「二寶爸」的王尉永在手術後還是有肩負起照顧小孩的責任，他說「我都一打二，一隻手抱小孩旁邊餵另一個」，並解釋是用沒開刀的左手抱的，王尉永還透露之前放假時都會從嘉義的春訓基地，開車回高雄陪伴老婆小孩，笑說照顧小孩「很累」。