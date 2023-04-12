舒子晨遭爆曖昧李進良！急曬「新男友照」認愛 曝回鍋Luxygirls
女星舒子晨和小禎前夫李進良被爆互動曖昧，她今（12）日出面否認緋聞，表示2人見面吃飯是為了談合約，原來李進良投資的啦啦隊「Luxygirls」邀約舊團員舒子晨回鍋擔任隊長，舒子晨也發限時動態澄清「我才不要跟大叔曖昧啦」，更曬出現任男友合照急喊：「記者大大不要再亂寫囉，我隔壁那位會生氣氣啦。」
記者賴禹妡/台北報導
李進良豪砸500萬投資啦啦隊「Luxygirls」，近期邀請到舊團員舒子晨回鍋，兩人見面談合約，卻被傳出曖昧情，讓舒子晨今（12）日在限時動態澄清：「阿娘喂，我才不要跟大叔曖昧啦，球團談合約大家一起吃飯就被寫成曖昧，求求記者大大放過我！」
舒子晨還接連發出現任男友合照，表示「記者大大不要再亂寫囉，我隔壁那位會生氣氣啦」，只見她身旁站著一名高挑的男子，雖臉部被遮住，但還是看得出和舒子晨外型登對，而舒子晨先前交往2年的遊戲實況主「阿尺」也被證實已和平分手，雙方仍是朋友。
舒子晨也發文正式公布「我回鍋LuxyGirls啦！」並透露其實早在出道前，就早已待在LuxyGirls打拚，「這裡是我第一個家，可以說是沒有LuxyGirls就沒有我」，也因此球團提出邀約時，她絲毫沒考慮就立刻答應，「我要跟這些女孩一起努力成為最屌的啦啦隊」，文末也興奮地喊：「你好，我是LuxyGirls的隊長，舒子晨。」