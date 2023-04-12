鼓勵菲律賓菁英留學台灣　科學高中校長參訪團來台

為了配合推動國家重點領域產學合作及新南向人才培育政策，鼓勵菲律賓菁英高中畢業生來台留學，教育部首度邀請菲律賓國立科學高中系統（Philippine Science High School System, PSHSS）」組團於近期來台訪問，瞭解我國教育發展現況及優勢等相關資訊，以傳達給菲國當地各界。
記者賴正琳／綜合報導
該團由菲國科技部次長薩阿貢（Maridon Sahagun）擔任團長，成員包括PSHSS總校長赫巴康（Lilia Habacon）及各分校校長。PSHSS成立於1964年，招收菲律賓在科學和數學方面有天賦的頂尖學生，現有16個分校，分布在菲國各主要省分，學生總數約8,400位，學生需要通過嚴格的國家考試（NCE）入學，為菲國各省排名第一的高中；畢業生依據法律規定，進入大學時必須主修理科、應用科學、數學或工程學。學生積極參與國際奧林匹克科學、技術和數學競賽並屢獲獎項，畢業生亦多能獲菲國及世界頂尖大學錄取。
團員在台期間除了參訪國立台灣大學、財團法人工業技術研究院、國立高雄餐旅大學等學校機構，實地認識及瞭解我國高等教育及科研環境。另外，因近年來PSHSS各分校積極參與教育部中小學國際教育交流活動，此行也拜會桃園市立武陵高級中學及高雄市立高雄女子高級中學，落實台菲菁英高中互訪。3月30日下午則在國立中山大學舉行台菲教育交流高峰會，邀集我國大學及高中主管與PSHSS校長交換STEM及雙語教育經驗。
111學年菲律賓在台灣的大專校院就讀學生人數約3,000人，較110學年成長超過3成，有機會成為我國新南向招生的新藍海市場。而菲律賓科學高中系統畢業生為菲律賓理工科學領域菁英，團員透過這次參訪看見我國教育辦學成果，更加認同台灣高科技產業發達及校園科研水準先進，未來將透過獎助師生交流計畫，推薦優秀學生來台就學，共同培育高科技人才。