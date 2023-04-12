特企／《新小森生活》首次改版！櫻花季主題活動正式開跑

這次「櫻花季」改版，推出了許多豐富有趣的活動和獎勵，包括落櫻季七日主題活動，玩家只要進行《新小森生活》的日常行為，就可以輕鬆滿足任務需求，像是登錄遊戲、採集採集物、製作料理、打獵、砍伐樹木等，如此一來便可輕鬆獲得金貝殼、飯糰，當完成七日任務之後，還能獲得主題家具。玩家也可以購買日券，讓獎勵翻倍，取得更多家具，豐富家中擺設。另外，玩家在進行日常勞動時，也有機會獲得櫻花碎片，收集足夠的碎片就可以兌換櫻枝魚竿等超級好禮。
為配合「櫻花季」，阿浣小屋的獎池內容也做出調整囉！新增許多時裝以及「櫻語」主題家具，玩家在四月份進行累計簽到或是購買森民護照，還能擁有「七日限定坐騎」、「魔法羽翼背飾」與「關山櫻」限定時裝。同時進行「豐收季」活動，也有機會入手限定自宅皮膚「山櫻勝雪」與「山櫻」主題家具。想要試試手氣的玩家，也可以到即將於4月14日開放的「繽紛扭蛋機」以小搏大，抽取金貝殼、幸運鑰匙以及奇蹟之戀套裝、花約．玫瑰豎琴、花約．噴泉等幸運大獎喔！
身為小森村最受信賴的人，當然有義務解決村民的大小事囉！晴奈在邀請玩家享用完特殊大餐之後，海街餐廳主人未來竟然提議晴奈可以去餐飲學院深造學習更高深的廚藝技能，關於此等人生大事，晴奈當然要回家與父母商量，只是在向父母爭取同意的同時，勢必得要解決父母的擔憂，這就有賴玩家發揮口才以及提供實質的支援囉！
與此同時，雜貨店的神隱婆婆生病了，獵人阿海竟也莫名失蹤？天呀！事情怎會這樣！原來是熱心的阿海想要進入森林為婆婆採茶葉治病，卻意外受傷，幸好玩家即時趕到，除了救了阿海一命的同時，也得承擔起醫治婆婆的重責大任。
如果與村民之間的互動，是《新小森生活》的日常舉手之勞，那與特殊家具的互動，將會是增添生活情趣的一環。本次改版新增了三樣可互動家具，包括摩天輪、平衡蹺蹺板以及旋轉茶杯，只要將這些家具擺放出來，便可搭乘摩天輪一覽風光，或是與好友共同玩樂，趕快採購為你的家園增加歡樂氛圍吧！
這次改版另外新增了六樣料理及兩隻寵物貓，對於喜歡製造各式料理或是貓奴玩家而言，這簡直是天大的好消息呀！看到這麼多活動內容及獎勵，是不是感到很心動呀？還有更多「櫻花季」改版內容，等著玩家進入遊戲中慢慢發堀喔！《新小森生活》整個四月，就是要讓玩家感受到滿滿的櫻花風，不必出門也能體驗到日式櫻花風情。還等什麼，即刻下載成為《新小森生活》的森民吧！
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