薛仕凌寫信給天上父母賺人熱淚 《做工》獲選新加坡電影節閉幕片
《做工的人》電影版集結影集原班人馬回歸，上映2週以來全台票房突破2800萬，好評口碑持續發燒，片中薛仕凌寫信給天上父母一幕，令許多觀眾熱淚盈眶，接下來電影還要前進海外與全世界的觀眾見面。本片獲選為第11屆新加坡華語電影節閉幕片，讓家鄉就在星馬地區的男主角李銘順興奮喊：「期待作品到新加坡舉行國際首映，我的朋友們都說等不及要看了！」
記者黃雅琪/綜合報導
第11屆新加坡華語電影節，近日宣布將以《做工的人》電影版作為閉幕片，屆時男主角李銘順將回到新加坡出席映後座談。導演鄭芬芬感謝新加坡華語電影節的肯定，李銘順也興奮表示：「得知訊息後開心不已，對我來說這真的是很棒的事！」
薛仕凌在片中詮釋無家依靠的「阿全」，在賽車場寫下永遠到不了父母手上的信，賺人熱淚！影迷發現阿全的信是投遞到「航空郵件」，就像是跟天上的父母對話，最後轉身走向昌哥（游安順飾）、昌嫂（苗可麗飾）猶如找到新家人，開心邁向新生活。
薛仕凌透露，其實那場戲事前有特別跟導演討論過：「因為阿全個性的關係，他不會很沉痛講出自己的父母雙亡，而是會用輕鬆灑脫的方式來詮釋，但情緒不會消失，所以看起來若無其事地講，但感慨和感傷的情緒是會感染到觀眾的。」