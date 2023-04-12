「剩菜」盲盒成風潮！中國民眾喜撿便宜　食安問題受矚

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近年來，中國也出現了類似的應用程式，根據中媒《現代快報》實測，提供服務的商家以烘焙店為主，當中也有一些較知名的連鎖品牌。應用程式顯示，售出的食品袋中都是品質完好，但沒有售賣玩的食物。由於無法確定每天會剩下何種食物，因此袋中食物都是隨機的。
報導指出，在下單之後，消費者必須在規定時間內領取，只有少數商家可以在白天取貨，大多數都規定要在晚上8點之後，並且控制在一小時內取貨。若超過時間未取，訂單也無法退款。如果有忌口或是過敏的狀況，得先提前與店家溝通。
根據《現代快報》記者實測，一袋原價33.86人民幣（約台幣150元）的甜點，在應用程式上只賣11.9人民幣（約台幣52.7元），裡面裝有蛋塔、糯米糕、冰淇淋泡芙和肉鬆麵包等食品。由於建議食用期限僅有三天，取貨時店員還特意提醒要盡快吃掉。店員指出，過去沒賣完的甜點都是直接報銷，但這些食物都沒有壞，只是口感稍微受到影響，而這個盲盒的做法可以避免浪費。
不過對於剩菜盲盒，輿論表現兩極，有網友認為，可以用幾乎三分之一個價格買到商品很划算，而且不用煩惱太晚回家，隔天沒有早餐之；但也有網友覺得雖然價格便宜，但拿到的商品若大部分都是自己不喜歡吃的，覺得像是踩了陷阱，「是賺了還是虧了？」
先前也有媒體報導提醒，在購買剩菜盲盒時，要先檢查或詢問效期，若在食用時發現不對勁就要停止入口，同時保存相關證據，當權益受損時可以依法維權。因為曾有消費者反應盲盒食物的口感不佳，或是食用後腸胃不適等問題，因此其食安問題成為大眾討論焦點。