派翠克為了小S「拒同台葛斯齊」！傳遭直播節目封殺 慘丟主持棒
新生代主持人派翠克近期和小S（徐熙娣）主持節目《小姐不熙娣》，因兩人搭擋效果絕佳而飽受好評，派翠克也另外擔任UP直播節目《藝外爆紅》的主持人，但今（12）日傳出，《藝外爆紅》找來靠著爆料S家八卦走紅的狗仔葛斯齊上節目，派翠克考量到自身和小S間的關係而請假1天，卻因此遭UP直播封殺，也丟了主持棒。
記者賴禹妡/台北報導
關於害了派翠克丟失主持棒的傳言，葛斯齊無奈回應，「如果有疑慮可以退我通告，用不著換主持，小題大做（作），我應該是被借刀殺人了！你想想，一個節目有可能因為一個什麼咖都不是的來賓把主持換掉嗎？！有腦袋都明白這道理。」
葛斯齊還直言，「拿小S擋刀太不厚道，我們又不一定要聊那家人，說有鬼的人通常心裡就有鬼！你看吳宗憲被我拍爛，我還是去上他節目，這就是大哥的大氣！一個主持無法控制抵擋周邊耳語，這就不是個專業表現！」而Up直播公關Manson表示，「我們對於製作單位規劃《藝外爆紅》節目的內容橋段、主持人及來賓人選都給予完全的支持與信任，謝謝大家關心。」
至於派翠克經紀人阿湯則回覆，「基本上，派翠克與葛先生沒有任何利害關係，只是因為時常報導的新聞，會牽扯到S姊她們，我們不想因為這個訪問，又有什麼樣的新聞產生，而雙方在溝通上，沒有達到一個平衡，所以先暫停合作關係！謝謝大家的關心」，證實雙方合作已經破局，派翠克停止主持《藝外爆紅》。