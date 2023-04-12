博士論文涉抄襲！中央大學認證了 鄭寶清致歉：極少部分引註疏漏
前立委鄭寶清中央大學博士論文，去（2022）年9月遭台灣基進桃園市議員參選人藍士博與網紅「四叉貓」檢舉涉及抄襲，對此，中央大學昨（11日）以公文指出，經該校審定委員會審議結果「確認本案確有抄襲情事」，鄭寶清今（12）日在臉書上稱有「部分引註疏漏」，但因論文已獲國內及歐洲圖書館典藏，所以應將疏漏部分補充及修正，針對這個部分他表示歉意。
記者林莞茜／綜合報導
中央大學公文中指出，鄭寶清博士論文經學校審定委員會審議結果，確認本案確有抄襲情事。惟經審定非屬情節重大，予以重新修畢學術倫理相關課程，在論文第1頁公開道歉且說明論文修正重點，並限期於3個月內完成。
對此，鄭寶清說明，論文最重要的精髓是研究架構、研究方法、研究發現、創新貢獻及結論；而台鹽改革和研究發現皆為我在台鹽公司親力親為之心得，是全球唯一，無法抄襲，此創新研究更讓台鹽點鹽成金，轉虧為盈，該論文亦獲歐洲國家圖書館翻譯成各國語言典藏，也獲國內各研究單位及碩博士參考引用。
鄭寶清提到，因當時並無比對系統，致造成部分引註疏漏，而這部分經詳細比對約有4000多字，佔10多萬字論文內容不到5%，故學校審定「非屬情節重大」，但因論文已獲國內及歐洲圖書館典藏，所以應將疏漏部分補充及修正，關於這個部分「我也表示歉意」。