平台公開南部外送熱銷王 熱狗居冠、小肉豆為隱藏版美食
受到疫情的影響，帶動餐食外送浪潮，促使外送平台逆勢成長。德商 foodpanda 來台超過10年，全台合作店家已突破8萬家，其中高雄外送成長幅度驚人，光是過去一年，高雄地區的合作店家數就成長了49%。針對南北消費者的飲食偏好，foodpanda 大膽戰南北，透過外送數據剖析南部飲食習慣。
記者陳美嘉／高雄報導
根據 foodpanda 數據統計，甜不辣多年都是北部外送熱銷之王；然而在南部卻是「熱狗」銷量穩居冠軍寶座，且從早餐吃到宵夜都不膩，而且南部的熱狗有一個特殊吃法叫做「熱狗蛋」；另外，「小肉豆」則是南部隱藏版美食，不論是早餐、正餐甚至宵夜時段都在外送熱銷餐點中名列前茅，但是在北部卻鮮有人知。同樣只有南部人才愛的美食還有「鍋燒意麵、肉燥飯、炒泡麵」。
南北不只有各自的餐飲喜好，採購習慣也大不同，foodpanda 從生鮮雜貨外送數據發現，北部人最常使用超市外送服務，解決下廚備料的麻煩事，熱銷商品包含金針菇、玉米筍、鴻喜菇等生鮮食材；南部人相較之下更偏好便利商店外送，生鮮雜貨外送熱銷榜前三名茶葉蛋、開運福袋、熱拿鐵都是便利商店商品。尤其茶葉蛋超受歡迎，南部平均每個月賣出破 5,000 顆，大幅超過其他生鮮雜貨品項的銷量。除此之外，大容量的瓶裝水也是南部獨有的熱銷商品。