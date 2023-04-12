名家論壇》柯志遠／《模仿犯》華麗精湛的大師級改編手筆

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如上所述，《模仿犯》完成了不讓韓式犯罪劇專美於前的整體高度，更拍出了肉眼可見風格上的迥然不同，濃烈厚重的色調，近到好似逼近眼前的攝影解析度（吳慷仁皮膚的每條細紋被放大到簡直驚心動魄），直接拉出了本劇質感和基調（key tone）的指標。戲中對於時空舞台的「年代還原『（跟《他是誰》一樣，巧合地都設定在上世紀90年代末）謹小慎微的用心，一開箱就教人印象深刻：宮廟、掀蓋式手機、北漂年輕人、超級任天堂、電視屏幕上call-in的「熱線電話」是七碼不是八碼、街上的計程車還沒有統一改成黃色、林心如開會時的煙不離手（跟最後的那個煙灰缸產生了微妙、吊詭的呼應）…「菸害防治法」的公共場所全面禁煙是2009年才開始實施，1997還沒全面禁煙。再如吳慷仁問訊時臉上的光影時掩時顯、陳博正跟孫女隔著一層車窗玻璃對視，咫尺一線陰錯陽差造成的生死兩隔…，諸如此類拍攝上的「神來之筆」不時可見。
台版的改編幅度之大，超乎預期，改編之後的效果之佳，也在在讓人由衷佩服。「塚本真一」的角色遭遇一分為二，先是最新登場沉迷於電玩的少年「劉耀宗」，再是男一號吳慷仁「郭曉其」自己，這個處理對「原著黨」來說毋寧是第一個大亮點，時隔這麼多年的兩起「滅門慘案」，長大了的「郭曉其」卯足全勁為另一個當事人「劉耀宗」辯護，箇中對照、牽動的正是心中揮之不去的「罪惡感」，這段戲過程緊湊、簡潔，卻第一時間就由內而外立妥了主角人設。「檢察官，你這個遊戲玩很久嗎？」，「兩個禮拜，121次。」，第一集，第一段，已經看得我一身雞皮疙瘩，2002的電影版，2016的電視版，當年看時最深刻的印象是：動員這麼多大明星，但卻讓人感覺這個戲是「沒有主角」的？或許，宮部美幸，本身就是主角，所有對原著倒背如流的粉絲，心甘情願陪著那過於平鋪直敘的結構照本宣科，那個「代入感」來自於IP粉的不挑剔（有些段落的戲甚至是用「講」的，不是演的），看了台版後才真正豁然開朗：若能把敘事的自主權搶回來，那才是負責任的「翻拍」，那才是對大神級原著的尊重。「檢察官」這個角色是日劇沒有的，這不只是多了一個人物，而是把這個故事的「世界觀」重新定義，把情節組構的「視角」跟「形式」重新梳理，給了帶引情節前行的軸線flow一個「主角」，給了觀眾的磁吸、共情一個「著力點」。這一點，非常非常重要。
直白來說台版《模仿犯》最讓人歎為觀止的成就在於：這麼「宮部美幸」的故事竟可以重塑得這麼「台灣」，那個「本土化」localization 的工程，由外在到內觀，已臻無懈可擊。宮部美幸的《模仿犯》宇宙是以登峰造極的想像和技巧，鋪陳出匪夷所思的獵奇與驚悚，在感官娛樂效果上罕有人能出其右，台版再創作的《模仿犯》卻成功地融入大量的社會議題批判，從傳媒到政客，從家庭到教育，從善惡臨界的模糊，到被眾多價值迷思遮掩、混淆的潛存危機，在高潮迭起的故事結構中均衡兼顧，言之有物，擲地有聲。
劇中浮現的第一個怵目驚心的命題，是對於「嗜血的媒體」的尖銳描寫，在call-in之類的手法操弄下，不必負責任的「民粹」發言在當時已經蔚然成為趨勢，延伸至網路盛行的年代到了，果真一發不可收成為社會擾攘、價值崩壞的亂源。但後來「路妍真」挖掘「沈嘉文」跟議長「陳宏亮」的關係，當政治勢力介入真相的司法調查時，媒體卻又挺身而出成為追覓破口的管道，「第四權」的正、反面思辯做了雙邊平衡的描述，合情入理，都能切中要害。柯佳嬿在談話節目中途不由自主朝著在場的電視台人員大喊：「胡建和是怎樣的人你們不知道嗎？我不相信只有我一個人知道他是善良的。」是一場特殊處理的戲，在媒體的節目現場打破電視節目的「第四面牆」（虛擬VS.現實），當著媒體對媒體喊話，當著觀眾戳破媒體樂當「仲裁者」的冷酷與偽善，一針見血，鞭辟入裡。
「司法體制被污染」這種每個時代都有的官商沉疴，「沈嘉文」接受偵訊後逐步帶出的官商勾結黑幕，雖然並非主戲，但已經衍生出了比23年前的原著更貼合時事的視角，是「接地氣」，也是讓情節更形厚重的「再昇級」。此外，諸如疑點未清，就急著結案「對上面交代」的，檢警體系內枉顧真相正義的官僚做派、
「林尚勇」在法治力有不逮時動用的私刑、吳慷仁在藏起那把槍電光石火之間的天人交戰…，雖都只是瞬間閃現，卻足以發人深省。
幾個案件對「原生家庭」之於整個人生影響的描繪著墨極深，婚姻瑕疵、教養疏漏、產後疫鬱症的精神錯亂母親「趙佩芬」塑造出了更加崩裂錯亂的「沈嘉文」…，對下一代造成傷害而不自知的因素隨處可見，然而，比較欣慰的是台版編劇的敘事立場最後還是回歸到對於「家庭價值」的肯定與期許，游安順這個身兼父職母職的舅舅、陳博正這個獨自維護家庭的老人、庹宗華父女劫後餘生的親情修補…，也都提供了敞亮未來的人生展望，一如吳慷仁在故事最後的結語：無論是我，或這個世界，黑暗永遠都不會消失，我們唯一能夠做的，就是以更多的溫暖和光去平衡。
這一版的《模仿犯》演技高手如林（是因為戲太精彩所以才顯得演員個個出色？還是因為演員太出色才讓戲變得如此精彩？），我個人印象最深刻的是飾演臉上有大片傷疤的胡建和的夏騰宏，他以唯妙唯肖的「方法演技」令人懾服並且心疼地激活了「胡建和」這個人物短暫一生的純潔、良善與哀愁。2016日版那麼多角色，當時最愛的就是「高井和明」，那是最聖潔無私的靈魂，卻有著最令人不捨的結局，台版把弱智改成性格的自卑、壓抑，也因此多了許多可以刻劃的心理層次，描繪得十分細膩，演繹十分真精準。再來是范少勳，那麼完渠豁出去大開大闔的演法，你完全相信他真的瘋了，並理解他為什麼瘋（這麼關鍵的角色，當年在日版卻幾乎是「功能化」的），吳慷仁當然是極好極稱職的，吃虧在承載了整個情節走向的重擔，至少在前面六集，個人內在建構的深度廣度受到限縮，然而他就像個桶箍，沒了他，這戲就散了。
姚淳耀的演技自有一種來自「從容」的「沉穏」，早在金鐘獎勇奪影帝之前，已在電影如《盛情款待》等戲裡博得極佳口碑，這次得力於劇本改編後角色翻轉的峰迴路轉力道之強大，然而論毛骨悚然，論陰暗氣場的穿透力，事前又有誰會想到三個版本的「Peace 」，姚淳耀竟能領先中居正廣、坂口健太郎這樣多，簡直封神了。林心如首肯跨刀，把這麼不討喜的角色演得如此讓人過目難忘（何嘗不是呼之欲出的，女性為了職場立足不得不然的「狼性」），把獨立於原著之外的結局呈現得如此後勁激盪（何嘗不是一種以身殉於事業的「鞠躬盡瘁」），不論戲份多寡，本身已經是無條件為好戲「情義相挺」的，特別豪氣特別令人動容的壯舉！（最後那個電話，設計得無比殘忍，最後那個聽兒子講話的眼神，讓我淚流不止，真的久久無法自已）
犯罪刑偵劇總少不了熱血衝動的「悍警」角色（《VOICE》裡的張赫、《警察榮譽》裡的張若昀），但庹宗華的「林尚勇」卻豐富地添加了更濃厚、清晰的「台灣氣息」，將那個年代「台灣父親」拙於表達卻絕對能為兒女義無反顧的感人特質，形塑得骨肉豐穎，逼近眼前，最後以他的視角認同（欽佩）「龜毛其」所做的一切，也相當程度地觸發了在地社會的普遍共鳴。原著裡忍辱負重壓抑悲傷與殺人魔週旋的豆腐店老闆有馬爺爺，在台版成了宮廟的「馬主委」，宗教背景的分歧造成第一樁悲劇背後更深沉的歉咎與追悔，一句台語的「憨囡仔，善良就好，我根本不在乎妳信什麼教」格外催淚，兩個日版的這個角色（電影版的山崎努，和電視版的橋爪功），都曾是所有卡斯中演技最享讚譽的一位，台版的陳博正真實、真摯，豐沛情感，一無保留，一個人撐起全劇第一段落的整個感情軸線，十字架旁的一段獨白「回來就好，沒事了，不怕了」痛徹心脾，可列入2023華語劇最讓人刻骨銘心的經典場面。
江宜蓉做為全劇戲份最多的女性角色，前段分攤了吳慷仁「情節推動」的功能，後段發揮柔性筆觸之於故事晦闇、森冷氛圍的平衡，角色心理脈絡清晰、完整，角色內在成長的遞進栩栩可辨，表現可圈可點。游安順的戲不多，但第七集跟吳慷仁那段情緒大爆發的重點戲，真情流露，水到渠成，恰恰提供給當時因劇情而鬱悶的觀眾一個宣洩的出口，寥寥篇幅，卻真正感人肺腑。
黃河的戲份顯得點狀、破碎，卻拼裝出角色內心難以言喻的，獨特的矛盾與拉扯（他其實是所有人裡頭最無力、最惶恐、最走投無路的，監獄給了他徹底逃避的短暫屏護），直到第九集，才終於有機會再次展現出非比尋常的影帝級功力，「你覺不覺得你的無能也是一種邪惡？」，看著自己拼命救活的人在眼前再把殺掉，對一個人究竟會造成多劇烈的哪種性質的衝擊與陰影？這種見所未見的情境（處境）設定，黃河以獄中會客室對桌面倒影中的自己喃喃質問的一段話，詮釋得扣人心弦，高明至極。
最後雞蛋裡挑一下骨頭，我很喜歡這一版的《模仿犯》，100分我想給他打99分，這一分扣在Peace（台版叫Noh）的心理背景，這是這個人之所以喪心病狂的心理脈絡，也是一切血腥悲劇的起因。原著中的建構縝密而曲折，在台版裡卻嫁接給了沈嘉文，這讓沈嘉文的角色豐滿了立體了（日版裡顯得較為扁平、功能化），但真正主導一切的殺人魔「陳和平」卻少了這個重要的鋪墊，目前所做的交代比較類似2021李昇基的《窺探》，「天生殺人魔」跟天才基因一樣，是從血液裡帶出來的。在我個人的體會上，這對於犯罪心理的梳理還是略顯淺了些，日版的整體成績不如台版，但網川浩一（Peace）這個人設是成立得四平八穩的，因為母親在變態婚姻關係裡的壓抑處境，讓他從小就敵對正常社會的「正常價值」（踐踏人命、羞辱人倫…，都緣自於此），而他對於沈嘉文、胡建和的控制是從他們都還是小孩時就開始的（日版他們三個是小學同學），雖然比起原著中前畑滋子以一本《Just Because 》小說指控他是「模仿犯」就成功擊潰Peace心理的處理，台版最後的設計顯得更具戲劇份量，但少了那麼厚實的內在成因刻劃，那個入坑的邏輯必然性，還是稍稍沒能完全說服我（日版的Peace是瘋子，台版的陳和平是天才，兩者還是稍有不同）。
至於日版我個人最愛的前畑滋子、有馬爺爺、倖存少年塚田真一，三個弱勢中的弱勢，彼此扶持，相濡以沫，跟殺人魔鬥智鬥勇一路週旋的部份，畢竟改編後的結構、氛圍都變了，真要那麼擺進去，反倒格格不入了。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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