博士論文遭中大認定抄襲　鄭寶清：引註疏漏表示歉意

前民進黨立委鄭寶清去年砲轟代表民進黨參選桃園市長的林智堅論文涉抄襲，並憤而脫黨以無黨籍參選桃園市長。但他中央大學的博士論文也遭網紅「四叉貓」劉宇檢舉涉及抄襲，四叉貓今（12）日在臉書貼出中央大學11日發出的函文表示，鄭寶清的博士論文經校方審議「確有抄襲情事」。鄭寶清稍早透過臉書回應指出，中大審議結果，雖有極少部分引註疏漏，但非屬情節重大，修正後送審即可，他也對此表示歉意。
記者李春台／桃園報導
中央大學昨日發函說明，有關鄭寶清遭檢舉其企業管理學系博士班畢業論文涉及學術倫理一事，經該校審定委員會審議結果，確有抄襲情事，惟經審定非屬情節重大，依學校規定，鄭須重新修畢學術倫理相關課程，在論文第1頁公開道歉且說明論文修正重點，並限期於3個月內完成。
鄭寶清下午在臉書發文回應表示，論文最重要的精髓是研究架構、研究方法、研究發現、創新貢獻及結論；而台鹽改革和研究發現皆為他在台鹽公司親力親為的心得，是全球唯一，無法抄襲，此創新研究更讓台鹽點鹽成金，轉虧為盈，該論文獲歐洲國家圖書館翻譯成各國語言典藏，也獲國內各研究單位及碩博士參考引用。
鄭寶清說，因當時並無比對系統，致造成部分引註疏漏，而這部分經詳細比對約有4000多字，佔10多萬字論文內容不到5%，故學校審定「非屬情節重大」，但因論文已獲國內及歐洲圖書館典藏，所以應將疏漏部分補充及修正，關於這個部分，他也表示歉意。