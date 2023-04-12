雞蛋泡水裡能判斷新鮮度？專家揭真相 「4要點」延長保鮮期
近期台灣出現蛋荒以及價格上漲等問題，農委會也從國外進口蛋來填補量能缺口。而一些民眾買到雞蛋後，也希望能辨別出其「新鮮度」，因此近期網路也瘋傳能以「雞蛋泡水中的飄浮程度判斷新鮮度」，對此，台灣事實查核中心也向專家求證，除了解開其中的誤解外，同時也分享延長保鮮期的4要點。
記者潘毅/綜合報導
事實查核中心《MyGoPen》今（12）日表示，近期網路上一張圖片廣傳，聲稱可依雞蛋在水中的漂浮程度，來判別期新鮮度。對此，臺安醫院營養師陳俞均則解釋，雞蛋中除了蛋黃、蛋白，還有二氧化碳及水份，越不新鮮的蛋，氣體和水份越會經由蛋殼中的氣孔散失，而使重量變輕以及雞蛋鈍端的氣室變大。一般的水密度為 1，而新鮮雞蛋的密度為 1.08 到 1.09 之間，越不新鮮的雞蛋密度會越來越小，但水並非很好的鑑別工具，用密度大於一般的水的「鹽水」才是比較好的篩選液體。
此外該網傳圖片還稱能夠依雞蛋漂浮的程度，精準判別出雞蛋的放置的日期，對此，陳俞均則解釋，若以水漂浮的方式，僅能概略判斷雞蛋新鮮度，而雞蛋還會因保存條件有差異，同樣天數的雞蛋甚至也會有不同新鮮度。
最後陳俞均也提到，若是民眾購買了不知道日期的散裝蛋，則建議以下方式：
1. 購買時詢問店家進貨日期，放冰箱時並註記日期，採先進先出法、先買的先吃。
2. 在水龍頭水柱下快速沖洗，洗淨可以避免蛋殼上帶有沙門氏菌等污染源。
3. 用廚房紙巾或乾淨抹布擦乾，以免水份經由氣孔滲入雞蛋中影響新鮮。
4. 以鈍端朝上的姿勢，放進密閉式保鮮盒中存放冰箱。雞蛋的氣室位於鈍端，鈍端朝上可以避免氣室中的空氣影響雞蛋的新鮮度，密閉保鮮盒則能避免雞蛋透過蛋殼上的氣孔吸收冰箱中其他食物的氣味、以延長保鮮。