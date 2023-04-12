中國啟動貿易壁壘調查！國台辦：台灣長期單方面採取限制措施
中國宣布就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查，調查持續最長9個月，特殊情況下可延長至2024年1月12日。對此，中國國台辦以發言人名義表示，台灣長期對中國2400多項商品輸入台灣採取單方面限制措施，這對中國企業利益與相關產業造成損害。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國商務部今（12）下午發佈公告，指出於2023年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會等單位正式提交的貿易壁壘調查申請，上述單位請求就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查，包含農產品、五礦化工產品、紡織品等。
中國國台辦發言人朱鳳蓮指出，「台灣當局」長期以來對中國2400多項產品輸入台灣地區採取單方面限制措施，對中國相關產業和企業利益造成損害。
根據中國海關總署公布數據，統計去年1月至12月為止，台灣與中過貿易額為3,196.78億美元，年比下降2.5%。其中，中國從台灣進口2,380.92億美元，下降4.6%；中國向台灣出口815.87億美元，增長4.2%。
朱鳳蓮指出，應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，商務部依據有關規定，決定自2023年4月12日起就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，相關調查結論將適時對外公布。