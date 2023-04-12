中職／好想拿MVP！劉俊豪連兩天當英雄助悍將6比5擊敗味全龍

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龍隊在2局上半發起攻勢，劉基鴻、陳品捷以及瑪仕革斯．俄霸律尼的連三支長打先打回2分，前一場比賽打出生涯首支三壘安打的曾傳昇再補上一支適時安打，讓二壘上的瑪仕革斯．俄霸律尼靠著悍將捕手張進德的接球失誤奔回本壘，味全龍單局打進3分，但悍將在下半局隨即靠著辛元旭在滿壘時選到四壞球保送，追回一分。
悍將在3局下半攻勢展開，由首棒打者劉俊豪的二壘安打開頭，加上林哲瑄、高國輝分別靠著野手選擇及四壞球保送擠成滿壘，此時申皓瑋的中外野平飛球打回2分追平，之後張進德的安打以及辛元旭的滾地球，單局悍將把比數超前兩分。
韌性十足的味全龍在第4局以及第7局，分別靠著曾傳昇帶有打點的滾地球以及滿壘時造成悍將一壘手范國宸接球失誤各追回一分，再把比數扳平。
平手的兩隊直到8局下半，戰局出現變化，辛元旭、王正棠的連續安打攻佔一、三壘，此時輪到前一場比賽的單場MVP劉俊豪，他再次把握機會敲出安打打回超前分，連兩天都打下勝利打點，成為球隊贏球大功臣。
悍將致勝功臣劉俊豪本場比賽繳出三安「猛打賞」的演出，是他生涯第一次有猛打賞的表現，王正棠、申皓瑋以及辛元旭單場也都打出兩支安打，而龍隊本場比賽表現最好的打者為狀元郎劉基鴻，同樣有三安「猛打賞」的成績，其他包含郭天信、陳品捷也都有單場兩支安打的表現。
龍隊先發投手吳俊杰今晚只投2.1局就掉5分，遭悍將打線KO，但後續隊友火力支援讓他逃過敗投，吞下本場比賽敗投的為8局下半上場的趙璟榮，而勝投則由曾峻岳收下。