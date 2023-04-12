科技經濟開拓之旅第二站！郭台銘赴日訪問　拜會政界及學界

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郭台銘表示，台日關係基於地緣、歷史和產業連結，始終是緊密的，而亞太地區的局勢與穩定，對於彼此都是無比重要，另外也會拜訪日本重要的產經組織以及政策研究單位，針對國家施政方針、經濟結構及社會整體政策規劃深入交流；下午四點，則拜會「日本經濟團體連合會」，與經團連副會長久保田政一會面，針對全球景氣交換看法，久保田提到「大家都持保守心態看待」。另外，對於如何復甦日本經濟，郭台銘一行人建議首相，引進創新科技及鼓勵創業人才，引導日本產業轉型升級。
當晚，郭台銘緊接著與自民黨前幹事長、眾議員甘利明共進晚餐。雙方對於產業走向、AI、半導體、全球供應鏈等問題，及日本將推出的刺激景氣方案與日幣幣值的穩定度等經濟議題。
郭台銘強調，此行目的，期盼能在台日友好的基礎下，建立穩固的合作平台， 並為亞洲地區連結堅實的產業供應鏈，同時將聚焦在青年創業以及高齡化等經濟、民生議題，希望借鏡日本政府施行的勞動力政策，以及吸引人才的經驗，為台灣未來在人才培育及相關創業政策制定時，開創出更多的可能性，並與日本共同建立完整的產業 技術創新人才中心。
除此之外，在拜會商界與學界時，將著重在自由民主、資本經濟以及改善投資 環境等相關政策的制定。有關經濟、醫療照護和人才資源等政策擬定方向，尤其為重中之重。另外，針對高齡化及少子化問題，包括如何調整社會體質、 稅務規劃、政府財政等，也將有充分的討論。