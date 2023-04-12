晶圓廠蓋廠計畫會隨時調整　許美華要幫半導體小白上上課

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許美華指出，台積電是晶圓專業代工廠商，它的上游是負責設計晶片的IC設計公司（design house）。IC設計的前置時間（lead time ）很長，從啟動設計（design in ）到拿到客戶案子（design win），通常就要半年，接下來就是一系列的產品驗證、送樣、開光罩過程，一顆IC從啟動設計到送到晶圓廠量產，前後耗時九個月到一年，都算是快的了！且IC設計公司為了確保一年以後的產能，經常必須跟晶圓廠簽訂長期產能合約（Long Term Agreement，LTA）。
許美華分析指出，2020年初武漢肺炎疫情開始蔓延全世界，但半導體卻在2020下半年開始出現產能吃緊、IC大缺貨，尤其是全球各大車廠為了車用電子瘋狂追貨。為了搶產能，當時，國內外各大IC設計公司都拼命跟晶圓廠簽LTA。
她以聯電2021年中開出、預計在2023下半年量產的P6廠為例，當初大家搶破頭，搶得到月產能3、5千片的，都算是有實力講話的IC設計一線廠，結果產業景氣在2022年下半年開始豬羊變色、大幅反轉，各家滿手庫存，到現在還在殺價消存貨。當時好不容易搶到的產能，現在變燙手山芋，一堆design house痛到唉不出來。
為了解決LTA，許美華也細數相關廠商的作法指出，有些design house選擇斷尾求生，直接賠錢解約。今年年初，台廠義隆開了第一槍，四月初，中國IC設計廠「唯捷創芯」也選擇違約、付聯電1.2億產能終止費，接下來應該還會有其他design house跟進。
許美華也認為，接下來應該還會有其他design house跟進。而在去年11月，許美華也寫過NVIDIA黃仁勳來台灣的文章，內文就寫到，她猜他來台灣跟台積電，一定會談一個重點，就是LTA怎麼調整、處理。
許美華在文末表示，因為景氣反轉，沒有一家design house不受衝擊，晶圓廠蓋廠進度連帶被影響，不是很正常嗎？ 她說，或許有人會問，如果當初IC設計大家不要搶產能、不要簽LTA，不就沒事了？但許美華認為，這個問題基本上是不用問！因為當初到處瘋搶產能像殺人，哪家公司敢不搶產能？這個產業就是這樣，瘋起來很瘋、殺起來很殺！
許美華也再次表示，大家不要看半導體產業走路有風、很風光，其實經營起來一點也不輕鬆，有點江湖地位的公司，經營團隊每天都是戰戰兢兢，跟競爭對手、也跟自己比賽。她提到，台灣半導體護國群山的領先優勢，從來就不是理所當然的，因此大家都要珍惜、努力，繼續守住這個得來不易的成果。