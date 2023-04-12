葛斯齊爆金鐘主持人偷吃「髮型很好認」 老婆同為圈內人
狗仔葛斯齊今（12）日晚間現身UP直播節目《藝外爆紅》，原主持人派翠克為避嫌請假，改由狄志為、楊皓如代班。葛斯齊在節目尾聲突然爆料，去年剛獲得金鐘獎的某位主持人，外遇圈外小三，雖他未直接公開當事人真實身分，不過他向《NOWnews今日新聞》表示之後會再開直播公開照片，還強調畫面相當高清。
記者侯家瑜/綜合報導
雖然葛斯齊這次未與小S搭檔派翠克同台，不過他仍有備而來，他爆料去年剛獲得金鐘獎的某位主持人外遇，現任老婆也同為主持人，出軌對象則是圈外人，稱該男主持人不是曾國城也不是廖科溢，「曾國城在狗仔隊裡算是B+、吳宗憲是A-，而這位男主持人是B-等級、二線以下，髮型很特別很好認，但他的節目不是一般娛樂節目。」還不吝於與一旁的狄志為、楊皓如分享當事人的床照，「以這角度來看，小三的雙手有露出，推測是男生自拍，很有可能是男生流出。」而狄志為、楊皓如看到照片後也跟著形容：「有看過！在路上會認出，但是叫不出名字。」
至於派翠克為了小S而拒絕同台，葛斯齊稍早直播時，坦言若不想聊汪家、S家的話題，派翠克那方可以明講，不用預設立場，也強調自己和S一家人真的不熟，所以相信小S也不會有任何想法。