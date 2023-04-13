旅宿業缺工議題　勞動部再度回應了

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勞動部在12日發出聲明，認為仍是跟薪水因素有關。勞動部指出，目前旅宿業缺工問題，主要原因之一為疫情期間因房務工作不穩定造成人員大量流失，隨著觀光業景氣回溫，業者需提供較以往更合理的薪資條件，才能吸引人才回流。除了薪資條件影響求職者應徵意願外，發展署於媒合服務過程中發現，部分星級飯店要求房務人員每日清潔13間房，在高工作量及高工作品質要求下，往往讓應徵者卻步；且相較該飯店每日上萬元的房價，其房務人員薪資水準顯有不相當且需改善空間；反觀有部分觀光飯店將每日清潔房間數設定為8間，乍看似需聘僱更多人力才能完成房務工作，而事實上，此做法求職者考慮薪資與工作量的合理性，提高到職意願及人員留任率，該飯店相對較無缺工問題，所以合理的薪資及工作量，當可有效吸引人才。
並且，勞動部認為日本並沒有開放移工來應徵基層的房務人員，而是開放特定技能1號及2號外國中階技術人力，工作內容為接待服務、公關、櫃臺及餐廳服務等，並無開放房務清潔工作，因此認為台灣現階段也不該開放房務清潔工作給移工應徵。
勞動部再次強調，目前移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工，現階段仍持續建議業者以改善薪資與工作環境，提高國人投入誘因為優先。