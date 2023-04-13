館長「脆皮燒肉便當將漲到260元」！鄉民酸：吃的是信仰
網紅館長（陳之漢）近期準備跨足餐飲業，投資一千萬元推出品牌便當店，上月才被嫌要價220元的脆皮燒肉便當太貴，他當時在直播時拿出便當吃播，喊冤成本很高，試賣時的利潤還只有3％。豈料館長11日開直播時，透露原物料、豬肉漲翻天，預告未來燒肉便當可能會漲到260元，消息曝光後，立刻掀起熱議，鄉民們也紛紛狠酸：「吃的是信仰」、「我ok，你先買。」
記者郭佩蓉/綜合報導
館長表示，近期原物料、豬肉和雞蛋都在漲，原本賣220元的脆皮燒肉便當無法維持原價，之後可能會漲到250元，甚至到260元，或者把便當份量「變小一點」，一份就能賣180元或190元。他說之前買到220元價格的人真的是賺到，「吃一個賺一個」，且現在豬肉市場價從140元飆漲到180元，廠商預估會漲到200元，雖然政府會進口冷凍豬肉，但他堅持使用台灣豬，因為冷凍太久，脆皮燒肉烤起來味道會變得很怪。
消息曝光後，就有網友在PTT發文，表示：「館長直播提到燒肉便當的事情，他說最近這十個月豬肉漲了30％，物價啥都漲價，我只靠那點利潤，還有員工薪資要付、房租和水電，燒肉便當220元要怎麼賣啦？根本沒利潤，一定要賣260才有利潤夠付薪資那些啊。」對此，原PO也說，館長曾經說過，會開放外送平台，「不過售價要額外+38%進去，這樣平均一個便當360左右，外加外送費，差不多快400了，請問這麼佛心的便當，這價格合理嗎，鄉民怎麼看？」
網友們看完紛紛留言，認為這個價錢真的吃不起：「吃不起」、「吃的不是好吃，吃的是信仰，台灣最頂便當」、「哇X，拉麵價了」、「我能買到90塊的燒肉便當..260?XDD」、「我ok，你先買」、「超盤」、「吃信仰的」；不過依然有網友支持館長：「最頂的，訂爆」、「最頂的，在那叫什麼」、「看到上次排隊排成這樣，漲價應該也是秒殺」、「好吃賣貴一點也會有人吃。」