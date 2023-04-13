今明高溫衝破30度！週末鋒面來襲「降溫炸雨彈」 降雨熱區出爐
今明兩天（4/13、4/14）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天「溫暖如夏」，各地高溫都有機會超過攝氏30度，不過經過2天較好的天氣後，週六（4/15）將有更強的東北季風和鋒面侵襲，降溫和下雨的狀態會更加明顯，基本上南部平地以外的其它地區都有一定的降雨機率，是近期天候狀況最不穩定的一天，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，因為高壓迴流影響，今日北台高溫將升至攝氏30度、南部則升至攝氏35度左右、中午前後應注意防曬，早晚仍微涼。今日各地區平地氣溫為，北部攝氏19至30度，中部攝氏18至32度，南部攝氏19至34度，東部攝氏17至32度。
吳德榮指出，週六鋒面雨帶快速掠過，當天上午中部以北及東半部轉有局部陣雨，晚上就會天氣好轉，下週日至下週三（4/16至4/19）各地白天「熱如盛夏」，北台高溫達攝氏33度左右，南部高溫攝氏35度以上，其中下週日、一各地晴朗穩定，早晚涼，日夜溫差極大，下週二、三大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率，尤其午後需要特別注意。