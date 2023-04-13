愛吃肉才被蚊子叮？食藥署曝「真正關鍵」：別再相信謠言
民間傳言「愛吃肉容易被蚊子叮」，理由是吃肉使身體成為酸性體質，增加對蚊子的吸引力，不過這個說法被食藥署嚴正反駁「這是沒有科學根據的說法」，並解釋吸引蚊子的真正誘因，提醒民眾定時的噴防蚊液及穿著長褲長袖才是防蚊的不二法門。
記者李惠婷/綜合報導
食藥署於臉書專頁《藥博士 正藥說》指出，蚊子主要靠化學及物理方式尋找宿主，例如視覺、嗅覺、溫度和濕度等等，而真正會吸引蚊子叮咬的因素是「深色衣服、噴香水、血型、體溫、二氧化碳、體味」。
一篇研究表示，人體皮膚表面上有豐富的游離脂肪酸，這些脂肪酸在與細菌代謝之下，會產生許多不同氣味的羧酸，而個體皮膚的羧酸豐富度便與吸引蚊子的程度有所關聯，而不易被被蚊子叮咬的人，他們可能是散發出某些化合物來降低其飛行活動力或吸引力，白話來說就是他們會自體散發天然防蚊液。研究也發現瘧疾會藉由感染改變人類身上的氣味分子，進而增加人類對於蚊子的吸引力，以增加傳播可能。
食藥署表示「不要再相信蚊子的叮咬與酸性體質有關」，且人體的酸鹼度通常會維持在一定值，不會因為飲食產生過多改變。要預防蚊蟲叮咬，最重要的還是定時噴防蚊液及穿長褲長袖。