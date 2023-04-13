李多慧輸了！樂天女神林襄登「日本雜誌封面」獲封台灣第一美女
樂天女孩林襄是許多人心目中的啦啦隊女神，甚至紅到日本去，被日媒稱讚是「異次元等級」正妹；而南韓女神李多慧加入樂天女孩後，也被形容為「林襄勁敵」，林襄14日、15日和16日因另有工作無法登場應援，兩人「后不見后」也引起熱議。雖然李多慧近日在台灣聲勢似乎比林襄高，但林襄近日不但登上日本知名雜誌「週刊現代」，照片甚至就放在封面，更被讚「台灣第一美女」，爆紅程度似乎海放李多慧。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄先是多次登上日媒，被讚「異次元等級正妹」，又擔任日本高爾夫精品球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，人氣旺翻天。她12日在IG限時動態轉發受日本出版社集英社專訪的報導內容，甚至登上由日本最大出版社「談講社」出版的「週刊現代」最新一期封面，該期週刊現代做了有關日職開幕Special報導，從日本球場啦啦隊女孩的笑容為出發角度，並以日本火腿隊「FIGHTERS GIRL」跳狐狸舞的照片當主照，介紹「台灣第一美女」林襄也有跳，稱讚她舞姿性感。
不過雜誌封面則是以林襄當主照，證明林襄果然是「流量密碼」，在日本也有許多粉絲。此外，她也接受集英社專訪，並轉發報導部分內容，該文提到她的IG有164萬人追蹤，是在台灣爆紅的啦啦隊女孩，她則透露大谷翔平根本是神，在台灣熱愛棒球的民眾都為日本隊加油。由此可知，林襄不僅在台灣紅翻天，其魅力更讓眾多日本粉絲無法擋，IG粉絲也是狠甩南韓女神李多慧的83萬名粉絲，依舊穩坐「樂天女王」寶座。