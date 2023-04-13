提前慶太陽節？北韓今晨射彈　日本一度發國家級警報、地鐵停駛

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日本政府在上午7時55分左右對北海道周邊發布全國瞬時警報系統（Jアラート，J-Alert），提醒國民留意，並呼籲北海道北部地區民眾前往建築物或地下室避難。不過日本政府之後再度透過緊急情報網路系統（エムネット，Em-Net）進行通知，表示北韓發射的彈道飛彈落在北海道周邊的可能性消失，因此進行修正，細節正在分析中。 防衛省後續表示，北韓發射的彈道飛彈已落下，但沒表示落在何處。
在國家級警報發出後，日本國土交通省也通知在日本周邊領空飛行的飛機；JR地鐵從上午8時左右暫停北海道內所有線路的行駛，直至8時17分才依序重新恢復行駛；當時行駛在新青森縣附近的東北新幹線列車也一度停止運行，在上午8時20分左右恢復行駛。
北韓從本月7日開始為回應韓國透過兩韓聯絡辦公室和軍方通訊線路播打的電話，加上發起了飛彈挑釁，朝鮮半島局勢是否會進一步升級，引發關注。
北韓領導人金正恩10日主持召開第8屆中央軍事委員會第6次擴大會議時，強調擴充戰爭威懾力量的必要性。從北韓官媒《朝中社》所釋出的照片中，會議現場掛有「作戰地圖」，而金正恩用手指著疑似為韓國首都圈和平澤駐韓美軍基地等地點。有分析指出，北韓先前也曾在發布會議上作戰地圖照後不久，發起戰略挑釁或實施軍演的先例，因此可能與射彈之舉有所關聯。
另有分析指出，北韓近日未接韓方電話、發布作戰地圖照、發起武力挑釁，意在針對美韓聯合軍演、美國戰略武器來韓、韓國對外發行北韓人權狀況報告等事件表達抗議。另外13日是金正恩被推舉為國防委員會第一委員長11週年紀念，15日則是北韓已故前領導人金日成第111個生日（太陽節），可能是考慮這些因素，才發起飛彈挑釁。