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提前慶太陽節？北韓今晨射彈　日本一度發國家級警報、地鐵停駛

▲北韓13日向日本海域發射飛彈。圖為北韓領導人金正恩（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓13日向日本海域發射飛彈。圖為北韓領導人金正恩（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國軍方13日上午表示，北韓當天向東部海域發射彈道飛彈，軍方正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。日本政府上午一度針對北韓射彈發布國家級警報，提醒民眾躲避威脅，最後因確認飛彈落在北海道及周邊位置的可能性消失，隨後取消警報。

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綜合《韓聯社》、《NHK》等外媒報導，韓國聯合參謀本部13日表示，北韓當天上午7時23分左右向日本海發射了一枚中程彈道飛彈，這是北韓在上月27日發射短程彈道飛彈（SRBM）後，時隔17天再次射彈，也是今年第九次發起彈道飛彈挑釁。日本防衛省也在上午7時26分時表示，北韓從內陸以高角度向東發射了至少一枚飛彈，可能是洲際彈道飛彈級別。

日本政府在上午7時55分左右對北海道周邊發布全國瞬時警報系統（Jアラート，J-Alert），提醒國民留意，並呼籲北海道北部地區民眾前往建築物或地下室避難。不過日本政府之後再度透過緊急情報網路系統（エムネット，Em-Net）進行通知，表示北韓發射的彈道飛彈落在北海道周邊的可能性消失，因此進行修正，細節正在分析中。 防衛省後續表示，北韓發射的彈道飛彈已落下，但沒表示落在何處。

在國家級警報發出後，日本國土交通省也通知在日本周邊領空飛行的飛機；JR地鐵從上午8時左右暫停北海道內所有線路的行駛，直至8時17分才依序重新恢復行駛；當時行駛在新青森縣附近的東北新幹線列車也一度停止運行，在上午8時20分左右恢復行駛。

▲北韓發射飛彈後，一度有落入北海道周邊海域的可能，日本政府緊急發出國家級警報，確認可能性消除後才解除。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓發射飛彈後，一度有落入北海道周邊海域的可能，日本政府緊急發出國家級警報，確認可能性消除後才解除。（圖／美聯社／達志影像）
北韓從本月7日開始為回應韓國透過兩韓聯絡辦公室和軍方通訊線路播打的電話，加上發起了飛彈挑釁，朝鮮半島局勢是否會進一步升級，引發關注。

北韓領導人金正恩10日主持召開第8屆中央軍事委員會第6次擴大會議時，強調擴充戰爭威懾力量的必要性。從北韓官媒《朝中社》所釋出的照片中，會議現場掛有「作戰地圖」，而金正恩用手指著疑似為韓國首都圈和平澤駐韓美軍基地等地點。有分析指出，北韓先前也曾在發布會議上作戰地圖照後不久，發起戰略挑釁或實施軍演的先例，因此可能與射彈之舉有所關聯。

另有分析指出，北韓近日未接韓方電話、發布作戰地圖照、發起武力挑釁，意在針對美韓聯合軍演、美國戰略武器來韓、韓國對外發行北韓人權狀況報告等事件表達抗議。另外13日是金正恩被推舉為國防委員會第一委員長11週年紀念，15日則是北韓已故前領導人金日成第111個生日（太陽節），可能是考慮這些因素，才發起飛彈挑釁。

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