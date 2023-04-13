美通膨降溫！美元指數跌破102 新台幣早盤回升破30.5元
美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨略低於預期，市場認為美國聯準會（Fed）可能5月升息後按兵不動，美元指數跌破102，新台幣兌美元今（13）日早盤也止貶回升，並升破30.5元，一度來到30.47元、升值3.5分，但由於聯準會公布3月會議紀要，擔心區域性銀行流動性危機，美股跌，台股跟跌，新台幣升幅也受限，目前在30.48元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國3月消費者物價指數降溫速度比預期快，市場預期聯準會可能很快會暫停升息循環，美元指數進一步跌破102。不過，根據聯準會公布的3月政策會議紀要也顯示，若干成員對於地區性銀行流動性危機感到擔憂，美股主要指數開高走低，台股今日早盤同樣走跌。
至於亞洲主要貨幣兌美元則偏升，其中韓元今日早盤來到1326兌1美元，日圓兌美元在133.12附近，人民幣中間價也升至6.8658兌1美元價位，離岸人民幣兌美元也升至6.8728價位。
新台幣兌美元今日早盤也回升，一開盤就升破30.5元， 以30.48元、升值2.5分開出，隨後進一步來到30.47元，升值3.5分。不過，由於台股早盤開低走低，新台幣升幅有限，隨後在30.48元至30.486元震盪整理。